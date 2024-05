La prochaine console Xbox fait beaucoup parler d'elle et cela risque de surprendre tout le monde en termes de hardware et de politique de Microsoft. Voilà ce qu'on sait.

La future console de Microsoft, provisoirement nommée Xbox Next (ou Xbox Series 2), promet de bouleverser le paysage du jeu vidéo en adoptant une approche radicalement différente de ses prédécesseurs. Selon des rumeurs récentes, cette nouvelle console pourrait servir de "dispositif de référence" pour les fabricants, leur permettant de créer leurs propres appareils, un peu à la manière du Surface Pro 11 pour les PC dotés d'intelligence artificielle. Ca veut dire quoi exactement ?

Une console comme un PC ?

Selon Jez Corden de Windows Central (depuis, son tweet a été supprimé), la Xbox Next pourrait s'apparenter davantage à un PC qu'à une console traditionnelle. En tant que dispositif de référence, elle offrirait la flexibilité de jouer à des jeux Steam, y compris des exclusivités PlayStation désormais disponibles sur la plateforme de Valve, comme Ghost of Tsushima: Director's Cut et God of War. Cette orientation vers une compatibilité PC marquerait une rupture significative avec les générations précédentes d'Xbox. Evidemment tout ceci reste à prendre avec des pincettes, mais Corden a souvent de bonnes informations.

Il est intéressant de noter que le développement de la Xbox Next serait dirigé par l'équipe Surface de Microsoft. Cette équipe est réputée pour ses innovations matérielles. Cela suggère que la nouvelle console pourrait bénéficier de concepts de design avancés. Par ailleurs, plusieurs versions de la console seraient prévues, incluant une version portable capable de faire tourner les jeux nativement tout en supportant le cloud gaming.

Le tweet en question, qui a été supprimé.

Un gros gap de puissance

Bien que peu de détails techniques soient actuellement disponibles, il est clair que la Xbox Next ambitionne de réaliser un "saut technique le plus important jamais vu". Les avancées en matière de logiciels et de stockage joueront probablement un rôle crucial dans cette évolution. Contrairement à de simples augmentations de spécifications comme la RAM, ces améliorations permettront d'atteindre un équilibre entre performance et viabilité économique.

En résumé, la Xbox Next pourrait redéfinir ce qu'est une console de jeu en fusionnant les mondes des PC et des consoles traditionnelles. Cette approche hybride pourrait offrir aux joueurs une flexibilité sans précédent et ouvrir de nouvelles perspectives pour les développeurs et les fabricants.