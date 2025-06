La Xbox Series 2 commence à faire parler d’elle, et pas par hasard. D’après les informations de Kepler_L2, un insider réputé sur les forums NeoGAF et Reddit, Microsoft aurait bien avancé sur sa nouvelle console, comme nous l’avions déjà évoqué dans notre récap sur la next-gen. Mieux encore, son lancement pourrait intervenir dès fin 2026, soit un an avant la PS6.

Une sortie anticipée en 2026 pour la Xbox Series 2 ?

Selon Kepler_L2, les deux prochaines consoles de salon, la Xbox Series 2 et la PS6, sont prévues pour 2027. Mais chez Microsoft, le calendrier pourrait s’accélérer. Plusieurs signaux laissent penser que la firme de Redmond chercherait à prendre de l’avance sur Sony, comme elle l’avait fait à l’époque de la Xbox 360. Ce serait aussi une manière de proposer une nouvelle génération directement, sans passer par une Series X Pro.

Une sortie fin 2026 coïnciderait avec un line-up important déjà prévu pour cette période, incluant Halo: Combat Evolved Remake, Forza Horizon 6 et Gears of War: E-Day. Des titres qui pourraient servir de locomotives au lancement d’une nouvelle machine, même si tous devraient aussi sortir sur les consoles actuelles.

Halo

Microsoft prêt à casser le rythme habituel ?

Le timing surprend, car la génération actuelle (Xbox Series X|S) est loin d’avoir livré tout son potentiel. Mais Microsoft semble vouloir changer de stratégie, en misant sur un renouvellement plus rapide de son hardware et en s’émancipant du cycle classique des générations partagées avec Sony. La firme pourrait ainsi marquer une rupture, à condition que l’écosystème Xbox suive.

Certains observateurs rappellent que le constructeur n’a jamais lancé de “Series X Pro” comme Sony s’apprête à le faire avec la PS5 Pro. Un lancement anticipé de la Xbox Series 2 serait donc cohérent avec cette logique, en permettant d’introduire une nouvelle architecture sans phase de transition.

Une présentation dès 2025 pour la Xbox Series 2 ?

Si la console sort bien en 2026, une annonce officielle pourrait avoir lieu dans le courant de l’année 2025, sans doute lors du grand showcase habituel de Microsoft à l’E3 ou lors d’un événement dédié. Plusieurs insiders s’attendent à un premier teaser dès fin 2025 au plus tard pour cette nouvelle Xbox Series 2.

Microsoft a d’ailleurs renforcé depuis 2024 son partenariat avec AMD pour le développement de nouveaux SoC, ce qui confirme les préparatifs en cours pour la génération suivante. Une version portable Xbox, distincte de la console de salon, serait également en développement, mais son positionnement reste flou.

Source : Kepler