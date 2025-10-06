Le projet Xbox Series 2 fait parler de lui, mais pas forcément comme on aurait pu l’imaginer. Tout est parti d’une rumeur qui a pris une telle ampleur que Microsoft a dû réagir en urgence face à l’importance des informations évoquées. Explications.

Une nouvelle rumeur affole la communauté : Microsoft envisagerait un virage majeur pour l’avenir de la marque Xbox avec la Xbox Series 2. Selon un insider réputé, les plans pour la prochaine console auraient été suspendus, au profit d’une stratégie tournée vers le cloud, le Xbox Game Pass et les licences phares de l’entreprise. Une affirmation que Microsoft a rapidement tenu à clarifier.

Des plans matériels remis en question pour Xbox ?

Selon un insider du forum NeoGAF, connu sous le pseudonyme SneakersSO, Microsoft aurait suspendu ses plans pour la future Xbox, initialement prévue pour 2026. Le projet serait désormais « dans le flou », alors que la firme envisagerait de recentrer sa stratégie sur le cloud gaming et ses franchises les plus rentables, comme Call of Duty, Minecraft, Forza Horizon ou Candy Crush. Le Xbox Game Pass deviendrait l’accès principal à l’écosystème Xbox, avec une nouvelle hausse de prix à la clé. Il s'agirait là d'une décision radicale.

Le même informateur évoque également une nouvelle vague de licenciements prévue pour début 2026, aussi importante que la précédente, ainsi que le retrait de certaines enseignes comme Costco, qui ne commercialiseraient plus les consoles Microsoft. Ces éléments alimentent la thèse d’un repositionnement en profondeur, où Microsoft délaisserait progressivement la fabrication de consoles pour se concentrer sur l’édition et les services.

Microsoft répond

Face à la montée de ces rumeurs, Microsoft a tenu à répondre officiellement. Dans un communiqué envoyé à Windows Central, l’entreprise affirme « investir activement dans les futures consoles et appareils conçus et fabriqués par Xbox ». Elle rappelle aussi son partenariat étroit avec AMD, chargé de concevoir les puces qui équiperont les prochaines générations, preuve selon elle que le développement matériel se poursuit.

La société n’a en revanche pas commenté les informations sur les licenciements ou le désengagement supposé de certains revendeurs. Ce silence partiel entretient un flou que les fans ne manquent pas de souligner, surtout à un moment où la stratégie Microsoft évolue vers le cloud et les abonnements. Si la « Xbox Series 2 » est bien en préparation, elle pourrait symboliser une étape charnière : une console toujours physique, mais pensée comme le prolongement d’un écosystème avant tout numérique.

Cette controverse illustre les tensions qui traversent aujourd’hui l’écosystème Xbox. Entre la volonté de renforcer le Xbox Game Pass, la poussée du cloud et la concurrence de la future PS6, Microsoft semble chercher le bon équilibre entre services et matériel.

Source : NEOGAF, et Microsoft via windowscentral