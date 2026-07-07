Le grand « reset de Xbox » est désormais en marche. Annoncé par Asha Sharma il y a quelques semaines, le plan de restructuration de la compagnie est finalement entré en vigueur hier, tandis que cette dernière a officiellement levé le voile sur ce qui attend les équipes dans les prochains mois. Et comme l’évoquaient les rumeurs depuis quelques jours, cela passe alors notamment par la rupture entre Xbox et quatre de ses studios, amenés à retrouver leur indépendance ou à rejoindre les rangs d’une autre compagnie pour continuer leur aventure.

Les studios sacrifiés par Xbox s’expriment officiellement

À commencer par Compulsion Games, studio à l’origine du récent et sympathique South of Midnight, qui a été le premier à prendre la parole sur les réseaux sociaux lorsque le couperet est tombé. « Aujourd’hui, nous vous annonçons que [le studio] va retrouver son indépendance après avoir fait partie de Xbox. Dans le cadre de cette transition, nous conserverons les droits sur Contrast, We Happy Few, et notre primé South of Midnight » apprend-on alors, avant que l’équipe ne revienne sur sa collaboration avec Xbox depuis son rachat en 2018.

« Nous sommes reconnaissants pour toutes ces années passées aux côtés de Xbox, pour le soutien qu’ils ont apporté à notre équipe et pour l’opportunité qui nous a été donnée de proposer ces jeux aux joueurs du monde entier ». Des jeux qui, désormais, continueront donc de voir le jour en toute indépendance. « En tant que studio indépendant, nous sommes ravis de continuer à créer les jeux uniques qui font la particularité de Compulsion, tout en franchissant de nouvelles étapes dans notre aventure ».

Mais avant de savoir ce que l’avenir leur réserve, l’ancien Xbox Game Studios affirme toutefois que sa priorité « va à l’équipe en cette période de transition », tandis que des licenciements sont sans doute à prévoir. « Nous avons confiance en l’avenir de Compulsion Games et nous réjouissons à l’idée d’entamer ce prochain chapitre où une chose restera constante : nous continuerons à créer des jeux uniques qui racontent des histoires importantes », comme a pu le faire leur dernier titre développé en collaboration avec Xbox.

Double Fine se réjouit de pouvoir préserver son héritgae

Même son de cloche du côté de Double Fine, racheté en 2019 par Microsoft, qui retrouve donc « encore une fois » son indépendance après avoir passé plusieurs années sous la direction de la firme de Redmond. « Nous remercions tout le monde chez Xbox pour ces sept superbes années passées ensemble, ainsi que pour avoir travaillé avec nous afin de parvenir à un accord qui préserve notre histoire et notre culture, et qui nous restitue la propriété de nos jeux », se réjouit le studio dans un message publié sur X.

« À tous ceux qui nous ont contacté ces dernières semaines : un grand merci pour tous vos messages de soutien, nous avons profondément été touchés par chacun d’eux. Nous vous donnerons bientôt plus d’informations sur la suite des événements » conclut alors Double Fine ; qui vient tout juste de sortir Kiln, un étonnant jeu de poterie annoncé au Xbox Developer Direct de janvier 2026. Un jeu qui, tout comme Keeper et Psychonauts, repart donc de chez Xbox entre les mains de l’équipe, qui en conserve les droits.

Le silence règne pour Ninja Theory et Undead Labs

Reste maintenant à découvrir ce qu’il en est pour Ninja Theory et Undead Labs, qui n’ont pas encore pris la parole à l’heure où sont écrites ces lignes. Mais sans doute le fait que ces derniers aient été revendus par Xbox au lieu de reprendre leur indépendance y est pour quelque chose. Car tant que l’opération avec leurs mystérieux repreneurs ne sera pas finalisée, il sera sans doute impossible pour eux de s’exprimer publiquement sur la situation. Gageons que cela ne devrait toutefois pas prendre trop de temps.

Pour rappel, l’un comme l’autre avaient marqué le dernier Xbox Games Showcase de leur présence avec, dans le cas du premier, l’annonce de Senua, un nouveau jeu à venir en 2027 ; et dans le cas du second, des nouvelles de State of Decay 3, qui s’est réellement montré pour la première fois après de longues années d’attente. Et même si l’on ignore encore l’impact que tout cela aura sur chacun de ces projets, il semblerait toutefois que leur avenir ne soit pas menacé, ce qui explique pourquoi Xbox a décidé de les revendre. Tout du moins, on l'espère.

Sources : Compulsion Games, Double Fine