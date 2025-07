Bonne nouvelle pour les joueurs nomades et les fans de l’écosystème Xbox : la ROG Xbox Ally, la console portable née du partenariat entre Microsoft et ASUS, s’apprête à faire son entrée officielle sur le marché. Selon une révélation de billbil-kun sur Dealabs, l’ouverture des précommandes est pour très bientôt, avec à la clé, des prix français. Que sait t-on ?

Des précommandes bientôt pour la Xbox Portable Made in ASUS

Jusqu’à aujourd’hui, seule une fenêtre de sortie « fin 2025 » avait été évoquée pour la Xbox Portable (ROG Xbox Ally). Grâce aux révélations du site Dealabs, on connaît enfin les détails concrets : les précommandes débuteront le mercredi 20 août 2025, tout pile au moment où Microsoft diffusera son émission spéciale depuis la gamescom, à 15h (heure française). Un créneau parfait pour officialiser les choses.

Côté tarifs, les fuites précédentes avaient vu juste : la ROG Xbox Ally standard sera proposée à 599 €, tandis que la version haut de gamme, l’Ally X, atteindra les 899 €. Ces prix concernent pour l’instant uniquement la France. Les montants en dollars ou en livres sterling n’ont pas encore été confirmés. La ROG Xbox Ally classique vise avant tout les joueurs à la recherche d’une console portable efficace et abordable. Elle propose déjà une belle puissance, mais avec une configuration pensée pour un usage plus modéré.

En face, la ROG Xbox Ally X monte clairement en gamme. Elle embarque un processeur plus performant, plus de mémoire vive (24 Go contre 16 Go), un SSD doublé (1 To), ainsi qu’une batterie plus grande, pour jouer plus longtemps. À cela s’ajoutent des améliorations techniques comme la compatibilité USB4 et une meilleure intégration des services Microsoft. Bref, un modèle plus musclé pour ceux qui veulent tout miser sur la performance.

Séduire de nouveaux joueurs

Avec cette nouvelle machine, Xbox veut clairement séduire une nouvelle génération de joueurs : ceux qui veulent continuer leur partie en déplacement, sans faire de compromis. La ROG Ally promet une expérience fluide, puissante et mobile, le tout sans abandonner l’environnement Xbox que l’on connaît déjà sur console et PC. Encore mieux : les visiteurs de la gamescom pourront prendre en main la console sur le salon. Ce sera la toute première fois que le grand public pourra l’essayer, preuve que Microsoft croit fort en ce lancement.

Xbox entend bien bousculer le marché du jeu portable, dominé aujourd’hui par des machines comme la Steam Deck ou la Switch. Mais ici, pas question de compromis : la ROG Xbox Ally se présente comme une véritable extension de l’univers Xbox, avec une compatibilité totale avec le Game Pass, le Cloud Gaming et même les jeux PC. L’ambition est claire : proposer une machine puissante, flexible, et capable de suivre les joueurs partout.

Source : dealabs.