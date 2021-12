En 2021, n’importe quel constructeur de consoles ferait des pieds et des mains pour obtenir l’exclusivité d’un nouveau Grand Theft Auto. Et ils proposent des sommes folles à Rockstar Games pour obtenir le droit de proposer des épisodes de la série sur leurs services de jeu à la demande. Mais à l’approche de la sortie du premier épisode de GTA en 3D, les valeurs ludique et commerciale de la série n’étaient pas encore prouvées. Ce qui a poussé Microsoft à jouer la carte de la prudence.