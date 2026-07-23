Une nouvelle ère démarre sur PC avec Xbox. Dans le cadre de l'optimisation de ses services, une fonctionnalité qui n'était disponible que sur consoles de salon s'ouvre enfin à un public plus large.

Xbox passe un cap en ajoutant la rétrocompatibilité de ses premières exclusivités sur PC et consoles portables. Ce faisant, l'entreprise répond à une demande de longue date de la part des joueuses et des joueurs. Plus encore, elle rattrape PlayStation qui propose cela depuis plusieurs années grâce au cloud gaming. On fait le point sur cette nouveauté.

Jouez aux premiers jeux Xbox sur PC

C'est une nouveauté qui devrait ouvrir tout un catalogue Xbox à public encore plus large et raviver la nostalgie chez beaucoup. Depuis hier, la rétrocompatibilité PC est disponible pour les joueuses et joueurs à la marque verte. Cela veut dire que même les consoles portables PCisées de l'écosystème peuvent en profiter, telles que les ROG Ally et Ally X via les fonctionnalité XBOX Play Anywhere et le cloud gaming.

En somme, il s'agit pour Xbox de préserver son « patrimoine culturel » malgré l'évolution des technologies, comme cela est expliqué dans le communiqué officiel. « Nous voulons que notre bibliothèque nous accompagne au fil du temps », c'est pourquoi les développeurs viennent de lancer la rétrocompatibilité XBOX « en version préliminaire » sur PC. Ainsi, 4 classiques de la première console de Microsoft sont maintenant jouables :

© Microsoft.

Une démarche de rétrocompatibilité poussée par Asha Sharma

Alors que PlayStation s'embourbe dans des décisions qui ne passent pas auprès du public, la nouvelle direction de Xbox tend à faire souffler un vent de renouveau sur la marque. Asha Sharma, présidente de la branche gaming de Microsoft en poste depuis février 2026, tend à renouer le lien avec la communauté.

Les nouvelles technologies ne devraient pas être synonymes d'abandon des vieux jeux. Aujourd'hui, XBOX lance une nouvelle technologique vous permettant de jouer aux jeux XBOX originaux que vous possédez, mais sur PC et consoles portables.

Après avoir revu les prix du Xbox Game Pass, ses équipes répondent cette fois à une attente de longue date pour le public PC. Là où PlayStation propose déjà son catalogue rétrogaming sur PC à travers le PS Plus, Microsoft ne veut pas passer par un abonnement. Il vous suffit de posséder les jeux concernés dans votre backlog pour y jouer.

De plus, Xbox a pensé la rétrocompatibilité PC avec des améliorations pensées pour. Non seulement c'est l'occasion de rendre accessibles pour la première fois certains jeux sur cette plateforme, Microsoft promet en somme une expérience optimisée, notamment avec une mise à l'échelle et des fonctionnalités pensées pour un meilleur confort de vie. Mais pour en profiter pleinement, il vaut mieux avoir la machine adéquate.

Quelle est la configuration recommandée pour la rétrocompatibilité sur PC ?

Si vous êtes intéressé par la rétrocompatibilité Xbox sur PC, Microsoft vous donne ses recommandations en termes de configuration. Ensuite, à vous de jouer !

CONFIGURATION MINIMALE Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 950, AMD Radeon RX 550, Intel UHD Graphics 770 ou Intel Arc A310

Processeur : modèle à quatre cœurs minimum – Intel Core i3-8100, AMD Ryzen 3 1200 ou AMD Ryzen Z2 A

Mémoire vive : 8 Go

Système d’exploitation : Windows 11

Pilotes et versions : dernières versions disponibles en janvier 2026 CONFIGURATION RECOMMANDÉE Carte graphique : AMD Radeon RX 6800S, NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ou Intel Arc A770

Processeur : modèle à six cœurs et douze threads – Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 3600 ou AMD Ryzen AI Z2 Extreme

DirectX : API DirectX 12, niveau de fonctionnalité matérielle 11

Mémoire vidéo : 8 Go de VRAM

Système d’exploitation : Windows 11

Pilotes et versions : dernières versions disponibles en janvier 2026