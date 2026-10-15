Xbox et Microsoft envisagent un revirement radical de leur stratégie avec un retour des exclusivités consoles pour de futurs titres tels que The Elder Scrolls 6 ou encore Fallout 5.

Alors que la nouvelle direction de Xbox a initié il y a quelques mois un douloureux « Reset », impliquant de profondes restructurations et des licenciements en masse pour un retour à la profitabilité, d'autres changements majeurs ont commencé à germer, comme le retour aux exclusivités consoles avec Gears of War E-Day. À en croire une récente étude à l'attention des utilisateurs de l'écosystème Microsoft, le groupe envisagerait de pousser cette dynamique plus loin et l'appliquer à plusieurs futurs titres majeures de studios lui appartenant, comme notamment The Elder Scrolls 6 et Fallout 5.

Vers le retour des exclusivités consoles chez Xbox, avec de gros jeux comme The Elder Scrolls 6 et Fallout 5 en vue ?

Ces dernières années, Xbox et Microsoft ont tenté différentes stratégies pour continuer de concurrencer PlayStation et Nintendo, sans toujours de succès. L'une d'entre elles a été d'essayer d'être un éditeur multiplateforme plutôt qu'un constructeur. Si certains portages sur PS5 ont été des cartons comme Forza Horizon 5, il semblerait que le géant américain ne soit pas totalement convaincu par la démarche. D'autant qu'il doit verser 30% de ses revenus à PlayStation, en plus de vendre nettement moins de consoles que son concurrent. Cette stratégie n'apparaissait donc pas si viable qu'escompté, appelant à une nouvelle approche, ou du moins au retour d'une ancienne bien éprouvée.

Microsoft a en effet récemment envoyé une étude à certains membres du Programme Insider Xbox, rapportée par Jez Corden de chez Windows Central, leur posant diverses questions sur un possible retour aux exclusivités consoles pour différents titres appartenant à la firme de Redmond. Toutes les licences majeures ont eu droit à une question pour évoquer les futurs titres les concernant, dont The Elder Scrolls 6, Fallout, DOOM, OD et Physint d'Hideo Kojima (désormais édité par Xbox et non plus PlayStation), ou encore Minecraft.

La dernière question de l'étude laisse enfin peu de place au doute quant à la volonté de Microsoft de se remettre pleinement aux exclusivités consoles : « Imaginez si tous futurs titres issus de l’ensemble des franchises de jeux développées par Xbox, à l’exception de Call of Duty, étaient exclusifs aux consoles Xbox. Dans le cas précis de Minecraft, les titres existants ne seraient plus disponibles à l’achat sur les consoles PlayStation ou Nintendo et ne bénéficieraient plus d’aucune mise à jour de contenu. Toutefois, cela n’aurait aucune incidence sur les titres ou le contenu que vous possédez déjà. Rien ne changerait sur PC dans le cadre de cette annonce ».

Une stratégie qui pourrait vraiment être payante ?

À l'heure actuelle, difficile de voir si un tel revirement de la part de Xbox pourrait l'aider à réaliser l'objectif de sa nouvelle direction vers un retour à la profitabilité. Gears of War E-Day, qui a marqué le premier mouvement vers un retour aux exclusivités consoles, aurait visiblement compté très peu d'unités vendues, la plupart des joueurs l'ayant essayé sur le Game Pass, connu pour massivement tirer les ventes de titres sortant « Day One » sur le service d'abonnement vers le bas.

Ensuite, force est de constater que les Xbox Series sont clairement à la traîne par rapport aux nombre de joueurs possédant une PlayStation 5, voire même une Nintendo Switch 2. Cela avait été contrebalancé par le dispositif Xbox Anywhere où « Tout est une Xbox », mais cette stratégie aurait été dénigrée par la nouvelle direction.

Pour vraiment vérifier si le retour aux exclusivités consoles peut bien sauver la marque au X, il faudra donc probablement attendre de voir comment s'en sortira sa prochaine console, la Xbox Helix, qui pourrait cependant ne pas sortir avant 2028, au vu de la RAMpocalypse qui sème le chaos dans le prix des composants comme la mémoire vive et le stockage à cause des data centers IA qui cannibalisent tout, et qui risque de durer encore plusieurs années.

Source : Windows Central