En marge de l’annonce du bilan de son grand « reset », il a été révélé que Xbox entend se recentrer sur certaines des plus grosses licences de ZeniMax, dont The Elder Scrolls 6.

Cela faisait des jours que l’on s’y préparait, mais la nouvelle n’en reste pas moins terriblement douloureuse pour autant. Plusieurs semaines après avoir annoncé un gros « reset de Xbox », Asha Sharma a officiellement pris la parole hier pour confirmer la plus importante restructuration de l’histoire de la firme à ce jour. Au programme : la séparation de Xbox avec quatre de ses studios, plus de 1 600 licenciements annoncés – pour l’instant –, et surtout de gros changements à venir dans son organisation, y compris chez les créateurs de The Elder Scrolls 6.

Xbox se recentre sur les plus grosses licences de ZeniMax

Car comme on pouvait s’en douter, les studios ZeniMax ne seront malheureusement pas épargnés par tout ce qui se passe chez Xbox, et d’importants licenciements sont à prévoir selon Jason Schreier. En revanche, contrairement à ce que prétendaient certaines rumeurs depuis quelques jours, la firme ne prévoit en aucun cas de recentrer l’intégralité de ses activités sur Fallout et The Elder Scrolls à l’avenir. « L’éditeur va également continuer à travailler sur Wolfenstein, DOOM et Quake », assure le journaliste de Bloomberg sur Bluesky.

En d’autres termes, outre les activités de Bethesda, que l’on sait actuellement être à l’œuvre sur The Elder Scrolls 6, les autres équipes de ZeniMax que sont MachineGames (Wolfenstein) et id Software (DOOM / Quake) ne devraient pas être trop impactées. Même si, cela se confirme d’ores et déjà depuis quelques heures, cela n’empêchera pas Xbox de procéder à de nombreux licenciements au sein des studios, à l’instar d’id Software qui aurait, selon GameSpot, perdu 95 employés dans l’équation. Soit près de la moitié de ses effectifs, en somme.

Bethesda est naturellement au cœur de l’équation

Cela reste donc un bilan en demi-teinte pour la compagnie qui, tout en conservant la plupart de ses licences phares comme de ses studios, se voit tout de même amputer d’une grosse partie de son personnel au sein des différentes équipes. Le bon côté des choses, dira-t-on, c’est qu’en faisant le choix de recentrer ses activités sur, notamment, une licence comme The Elder Scrolls, Xbox pourrait bien accélérer le développement de The Elder Scrolls 6, dont nous n’avons pas vu la moindre image depuis l’annonce du jeu il y a déjà huit ans.

Mais ne nous réjouissons pas trop vite non plus, car la restructuration de Xbox ne fait que commencer. Dans les heures ou dans les jours qui suivent, les différents studios de la compagnie devraient sans doute prendre la parole pour témoigner de façon plus précise de la façon dont ils sont affectés, ce qui pourrait alourdir le bilan. Car si id Software n’a pas échappé à une grosse vague de licenciements, il n’est pas impossible que les créateurs de The Elder Scrolls 6 soient eux aussi lourdement touchés. Réponse, on l'imagine, assez rapidement.

Sources : Xbox, Jason Schreier, GameSpot