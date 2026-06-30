À en croire de nouvelles informations, le grand reset de Xbox pourrait finalement nous conduire à une catastrophe d’une ampleur sans précédent pour l’industrie du jeu vidéo.

Asha Sharma a annoncé la couleur il y a un petit moment maintenant : une nouvelle hécatombe est en approche. En effet, alors que cette dernière s’apprête à lancer « le reset de Xbox » dans les jours à venir, de nombreuses rumeurs circulent déjà depuis quelques jours quant aux équipes qui pourraient être victimes de ce que certains journalistes bien renseignés qualifient déjà de futur « bain de sang ». Et plus le temps passe, plus la situation semble s’aggraver, au point où l’on pourrait finalement avoir affaire à « la plus grande vague de licenciements de l’histoire du jeu vidéo ».

Une hécatombe sans précédent arrive chez Xbox

C’est en tout cas ce qu’a déclaré George Broussard, notamment connu pour être le créateur de Duke Nukem 3D, dans un alarmant message publié sur X. « Bordel de m*rde, je viens d’entendre parler d’une liste de studios Xbox menacés de fermeture (non, je ne la posterai pas). Si cette information est ne serait-ce qu’un tant soit peu fondée (et elle provient d’une source interne), il s’agira visiblement de la plus grande vague de licenciements jamais enregistrée dans l’histoire du jeu vidéo. Xbox va rester extrêmement impopulaire pendant très longtemps », assure-t-il.

Avant d’ajouter : « Ces ravages vont avoir des répercussions aussi dévastatrices que celles de la météorite qui a causé la disparition des dinosaures ». D’autant plus qu’au-delà même des fermetures en question, Broussard évoque le fait qu’« il y aura également des licenciements dans les studios qui subsisteront », ce qui semble plus que jamais confirmer la malheureuse théorie du bain de sang chez Xbox. Un bain de sang qui, si l’on en croit Tom Warren, journaliste chez The Verge, devrait débuter dès la semaine prochaine, qu’il annonce comme étant « brutale ».

Le studio Undead Labs ferait lui aussi partie des victimes

Ce faisant, il est alors peu surprenant de voir que de nouvelles victimes potentielles viennent déjà s’ajouter à la longue liste des studios menacés de fermeture par Xbox, en circulation depuis plusieurs jours maintenant. Car à Ninja Theory (Senua), Double Fine (Kiln), World’s Edge (Age of Empire), Asobo Studio (Flight Simulator) et Compulsion Games (South of Midnight) vient désormais s’ajouter Undead Labs, qui pourrait lui aussi ne jamais avoir l’opportunité de finaliser le développement de State of Decay 3 selon le média GamesBeat.

Une information depuis corroborée par le journaliste Jez Corden, qui affirme dans les colonnes de Windows Central que « cela coïncide avec les informations qu’il a reçues au cours du week-end ». Notons que de son côté, Jason Schreier affirme en revanche ne pas être en mesure de s’exprimer sur le sort d’Undead Labs étant donné qu’il n’est pas « 100% sûr qu’il est sur la sellette ». Il ajoute d’ailleurs que parmi tous les studios cités, certains pourraient « reprendre leur autonomie sous la direction de leurs dirigeants », et ainsi échapper à la fermeture de Xbox.

Le destin de State of Decay 3 menacé

Dans tous les cas, une chose est sûre : une semaine des plus dévastatrices se prépare, à la fois pour la firme de Redmond et l’industrie du jeu vidéo en général, qui risque bien d’avoir affaire à la suppression de milliers d’emplois supplémentaires. Et si cela se confirme pour Undead Labs, les joueurs qui attendent State of Decay 3 depuis six ans maintenant risquent de l’avoir sacrément mauvaise. Surtout maintenant que le jeu a enfin eu droit à une présentation en bonne et due forme lors du Xbox Games Showcase 2026, qui laissait entrevoir une belle avancée dans le projet, attendu pour 2027.

Sources : George Broussard, Tom Warren, GamesBeat, Windows Central, Jason Schreier