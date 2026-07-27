Le chaos règne décidément sur le monde du jeu vidéo en ce moment. Alors que PlayStation fait actuellement face à l’une des plus grosses crises de son histoire, liée à son intention d’abandonner le marché physique dès 2028, une panne mondiale du PSN est venue ajouter une bonne dose d’huile sur le feu en fin de semaine dernière. Mais parce que cela n’arrive pas qu’aux autres, c’est maintenant au tour de Xbox de rencontrer le même problème avec son propre réseau, comme le confirme le constructeur sur son site officiel.

Le réseau Xbox est à son tour victime d’une panne mondiale

Depuis quelques heures maintenant, de nombreux joueurs à travers le monde font état de problèmes rencontrés sur le réseau Xbox, qui est loin de fonctionner comme prévu. Car même si tous les services de la firme ne semblent pas être touchés par la panne, certains des plus importants sont tout de même concernés, en témoigne la page de support de Xbox sur le site officiel de Microsoft. Cela concerne plus précisément les services suivants :

Compte et profil

Store et abonnements

Jeux et gaming

Applications et mobiles

Signalée aux alentours de 5h du matin (heure française), la panne a désormais été prise en charge par Xbox, qui indique avoir identifié la source du problème. Ce dernier est donc en ce moment même en cours de résolution, même si l’on ignore combien de temps sera nécessaire pour permettre à l’ensemble du réseau de rentrer dans l’ordre. En l’état, il n’y a toutefois malheureusement rien de plus à faire que de prendre son mal en patience en attendant une évolution de la situation.

État du réseau Xbox à 15h23 / © Gameblog

Quelles sont les conséquences de la panne pour les utilisateurs ?

Et bien que les joueurs Xbox soient encore en mesure de profiter de la plupart des fonctionnalités disponibles, certaines d’entre elles pourraient ne pas marcher correctement à l’heure où sont écrites ces lignes. Voici les problèmes officiellement identifiés pour le moment :

L’impossibilité de se connecter à son profil Xbox, en plus de déconnexions intempestives

Les jeux, applications et activités sociales nécessitant une connexion peuvent ne pas fonctionner

Il est possible que certains jeux n’apparaissent pas dans le Microsoft Store lors de la recherche

Certains jeux numériques peuvent ne pas fonctionner pour le moment

Les jeux physiques peuvent également rencontrer des problèmes au lancement

La rétrocompatibilité peut elle aussi être impactée

Source : Xbox