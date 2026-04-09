Après une période difficile, Xbox continue son opération de reconquête du public avec l’annonce d’une évolution du système de succès qui ravira les fans de la marque.

On peut le dire, les choses bougent décidément beaucoup depuis l’arrivée d’Asha Sharma à la tête de Xbox. Outre l’officialisation de « Project Helix », aka la prochaine génération de console de la firme, la nouvelle présidente de Microsoft Gaming a su prouver qu’elle était à l’écoute de la communauté. Et cela se ressent tant sur les réseaux sociaux, où elle n’hésite pas à échanger avec les fans, que dans ses actions. Pour preuve, après d’innombrables demandes de la part des joueurs Xbox, le système de succès est enfin en passe d’évoluer.

Xbox annonce une évolution du système de succès

« À partir d’aujourd’hui, certains membres du programme Xbox Insiders peuvent commencer à tester des améliorations apportées aux succès, qui vous permettront de célébrer plus facilement vos exploits et de personnaliser leur affichage sur votre profil » apprend-on en effet dans un nouvel article du Xbox Wire. Bien sûr, bien que cette nouveauté soit pour l’instant réservée à une partie restreinte de la communauté, ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle ne fasse son arrivée chez tout le monde, à une date pour l’heure indéterminée.

En attendant, les membres Xbox Insiders sont donc les premiers à pouvoir profiter de la refonte des succès, dont l’affichage et la notification ont été retravaillés afin d'arborer un look plus moderne. En sachant que cela continuera alors de différer en fonction de la nature du succès, c’est-à-dire en fonction du fait qu’il soit plutôt classique ou plutôt rare. « Les notifications s’adapteront également à votre couleur personnalisée, pour que chaque déblocage soit encore plus personnel » révèle également Xbox pour l’occasion.

© Xbox Wire

Une fonctionnalité réclamée depuis des années arrive enfin

Pour les joueurs, cela ne représente toutefois pas la partie la plus intéressante de cette annonce. Depuis des années maintenant, nombreux sont les chasseurs de succès à réclamer la possibilité de masquer certains jeux de leur liste, ceux-ci pouvant faire tâche en raison de leur faible taux de complétion. Car avec un service comme le Xbox Game Pass par exemple, il n’est pas rare de lancer un jeu attirant au premier abord, avant finalement de l’abandonner faute d’y trouver son compte. Auquel cas, peu de succès sont alors débloqués, ruinant le profil parfait des chasseurs.

Mais grâce à cette refonte, c’est un problème qui appartiendra désormais au passé. « Dès la fin du mois, vous pourrez masquer n’importe quel jeu de l’historique de vos succès sur votre profil, ce qui vous permettra de mieux contrôler la manière dont vos exploits sont présentés » indique Xbox Wire. « Que vous souhaitiez un profil plus épuré ou simplement mettre en avant ce qui compte le plus pour vous, vous avez désormais le contrôle total de votre profil ». En sachant, évidemment, que les jeux masqués resteront quand même comptés dans le Gamerscore total.

Sans surprise, la réaction des joueurs à cette bonne nouvelle ne s’est alors pas faite attendre. « C’est le plus beau jour de ma vie », a notamment répondu un internaute au post de Xbox publié sur X. « En tant que chasseur de succès, c’est génial ! », clame un autre de son côté. « C’est beaucoup trop cool, j’adore déjà ces changements », assure enfin un dernier. Et l’on pourrait continuer encore un bon moment tant les réactions de ce genre s’enchaînent, tandis que le compte officiel de Xbox se réjouit de cette « énorme victoire pour les fans de succès ».

Ce n’est que le début

D’autant plus que les choses ne s’arrêtent pas là. Avec cette refonte, les joueurs pourront également mettre en avant les jeux Xbox qu’ils ont complétés à 100% sur leur profil, histoire de permettre aux autres d’identifier plus facilement « le fruit de [leurs] efforts ». Sans oublier, non plus, l’introduction de nouvelles options de filtrage, qui aideront ceux qui le souhaitent à retrouver plus facilement les titres concernés. Et la meilleure nouvelle dans tout cela ? Ce n’est visiblement que le début si l’on en croit l’article du Xbox Wire.

« Il s’agit d’une avancée modeste mais significative dans le cadre d’une série plus large d’améliorations que nous apportons au système de succès » peut-on en effet lire. « Nous continuons à explorer de nouvelles façons de mettre en valeur les accomplissements et les étapes importantes au fil du temps, et cette mise à jour constitue l’une de nos premières tentatives visant à célébrer ces moments ». Voilà qui fera assurément plaisir aux joueurs Xbox. Reste maintenant à espérer que tout cela soit vite déployé pour l’ensemble de la communauté.

Source : Xbox Wire