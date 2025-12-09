Si vous avez envie de découvrir quel type de joueur vous avez été sur Xbox cette année, aussi bien en matière de succès que de temps de jeu, le récapitulatif 2025 est enfin disponible. Et honnêtement, cela risque de vous faire tout drôle.

Comme chaque fin d’année, les joueurs Xbox peuvent enfin découvrir leur bilan personnalisé grâce à MyYearOnXbox. L’outil, devenu incontournable au fil des ans, revient en 2025 avec encore plus de données, plus d’animations et une présentation plus élégante.

Un recap Xbox pour mieux comprendre quel joueur vous êtes

Cette édition 2025 met l’accent sur la clarté. On retrouve les statistiques Xbox habituelles, mais aussi une nouvelle diapositive dédiée aux jeux terminés et aux DLC complétés. Un ajout simple mais idéal pour les chasseurs de succès qui aiment suivre leur progression de près. Le tout s’accompagne d’une image prête à partager sur X, Bluesky ou Discord, histoire de comparer ses exploits avec ses amis.

Pour certains, c’est aussi l’occasion de mesurer les progrès par rapport à l’année précédente. On découvre ainsi des scores étonnants, des années très actives côté réalisations, ou tout simplement l’envie de faire mieux en 2026. De quoi solliciter votre désir de compet.

Pour voir votre propre animation Xbox, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur la page MyYearOnXbox du site TrueAchievements et de vous connecter. L’outil génère automatiquement une vidéo récapitulative puis une image finale que vous pouvez enregistrer ou publier directement sur vos réseaux sociaux. Le système reconnaît aussi les partages vers les plateformes de messagerie. Coller votre lien dans Discord ou WhatsApp fera apparaître une carte d’aperçu dynamique, un petit détail qui rend l’expérience encore plus agréable.

TrueAchievements propose également une FAQ dédiée. On y apprend notamment pourquoi certaines statistiques peuvent différer de votre ressenti. Par exemple, si vous venez d’ouvrir un compte TrueAchievements cette année, seules les données enregistrées depuis le 1er janvier 2025 seront analysées. Un moyen d’assurer que les chiffres Xbox affichés sont fiables à 100 %. De votre côté, quel est votre récapitulatif et quel type de joueurs êtes-vous ?

Source : TrueAchievements