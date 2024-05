Comment se portent les ventes de la PS5 et de la Xbox Series ? Justement, un analyste a fait le point et ce n'est pas forcément très encourageant pour Microsoft si l'on commence à examiner les comparaisons.

Daniel Ahmad, directeur de la recherche et des analyses chez Niko Partners, a partagé son analyse du récent rapport financier de Sony sur Twitter, illustrant une situation préoccupante pour les ventes de matériel de Xbox comparé à son principal concurrent, PlayStation. De quoi donner un coup de projecteur sur le marché des consoles à l'heure actuelle. Que sait t-on exactement sur le marché de la PS5 et de la Xbox Series ?

Xbox Vs PlayStation

Selon Ahmad, la PlayStation 5 a expédié 4,5 millions d'unités au cours du dernier trimestre. "Selon nos estimations, c'est presque cinq fois plus que les expéditions de la Xbox Series X|S durant la même période," a-t-il déclaré, ajoutant une touche d'humour en disant que cette information pourrait réjouir les "guerriers des consoles".

Historiquement, l'écart de vente entre la PS5 et la Xbox Series X|S n'a pas été aussi prononcé, avec des ventes cumulées depuis le lancement montrant un rapport plus proche de 2:1 en faveur de Sony. Ahmad précise que c'est surtout au cours de la dernière année que cet écart s'est nettement creusé.

À la fin du mois dernier, Microsoft a publié ses propres résultats financiers, révélant une baisse de 30 % des ventes de consoles pour le trimestre. En rétrospective, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, semblait anticiper les comparaisons avec les ventes de la PS5 en soulignant que les jeux Xbox se classaient régulièrement dans les charts du PlayStation Store "plus que tout autre éditeur". Ce qui au passage, est aussi totalement vrai.

Le secteur du jeu vidéo traverse une période tumultueuse, particulièrement pour Xbox qui a récemment fermé plusieurs studios de Bethesda, notamment ceux derrière Redfall et Hi-Fi Rush, dans le cadre d'une "répriorisation des titres et des ressources". Bien que l'industrie soit secouée par des licenciements massifs depuis plusieurs mois - Sony ayant lui-même annulé plusieurs projets non annoncés et fermé un studio en février - les réactions face à la restructuration de Xbox ont été particulièrement vives en raison de l'ampleur des pertes.

En résumé, bien que les ventes cumulées montrent une situation moins déséquilibrée, le dernier trimestre a été particulièrement difficile pour Xbox, accentuant les défis auxquels l'entreprise doit faire face dans un marché de plus en plus compétitif.