Il faut l’avouer, avec tout ce qui se passe chez Xbox depuis plusieurs mois maintenant, il commence à devenir difficile pour certains d’imaginer ce que nous réserve l’avenir de la marque. Tellement que de nombreuses rumeurs, d’ailleurs, n’ont pas manqué d’évoquer le fait que la firme de Redmond pourrait tout simplement décider de se retirer du marché du hardware dans un futur proche. Mais que les joueurs se rassurent : Xbox ne compte pas disparaître de sitôt, et semble même avoir de gros projets pour sa prochaine génération de console.

Xbox préparerait une nouvelle console très ambitieuse

En effet, comme reconfirmé par Sarah Bond la semaine dernière, les Xbox Series ne seront absolument pas les dernières consoles de Microsoft, qui travaille d’ores et déjà actuellement sur la production d’une nouvelle machine dite « très haut de gamme ». Et si une telle déclaration fait alors naturellement craindre aux joueurs une hausse démesurée du prix de vente de celle-ci, cela a néanmoins le mérite de rassurer un minimum quant à l’avenir de Xbox, dont l’objectif serait visiblement de bousculer un peu la vision des consoles.

C’est en tout cas ce que laisse entendre le journaliste Jez Corden de Windows Central, dans un généreux papier évoquant les nombreuses ambitions de Xbox avec cette future machine. Car si l’on en croit les informations partagées par ce dernier, le côté haut de gamme se traduirait alors notamment par le fait d’offrir une expérience console lorgnant davantage vers une expérience PC, avec tous les avantages que cela implique. À commencer, par exemple, par le fait de supprimer le multijoueur payant entré en vigueur depuis la génération Xbox 360.

Le plus intéressant, toutefois, reposerait assurément sur le fait de pouvoir accéder à diverses boutiques tierces, telles que GOG, l'Epic Games Store ou encore Steam, de sorte à pouvoir profiter d’une bibliothèque de jeux accrue. Et nul doute que cela changerait beaucoup de choses pour les joueurs puisque comme le souligne très justement Corden, cela permettrait ainsi par exemple aux joueurs Xbox de pouvoir lancer des titres PlayStation tels que The Last of Us, God of War ou encore Marvel’s Spider-Man directement sur leur console.

Une console hybride, mais une console quand même

En bref, comme l’a déjà laissé entendre Sarah Bond, l’objectif de Xbox serait ainsi de s’inspirer du travail réalisé sur la ROG Xbox Ally pour sa prochaine console de salon qui, malgré son côté hybride, resterait cependant une véritable console. Car contrairement à la machine portable réalisée en collaboration avec ASUS, la prochaine Xbox conserverait alors une interface de console, et embarquerait surtout une rétrocompatibilité totale avec l’ensemble des jeux Xbox. Des éléments extrêmement importants pour la communauté, donc.

Tout ceci expliquerait ainsi pourquoi certains insiders parlent déjà d’une importante hausse de prix pour cette future machine, qui embarquerait des composants et des technologies plus ou moins poussées. Cela dit, comme d’habitude, n’oubliez pas de prendre tout ceci avec de grosses pincettes pour le moment. Car Jez Corden a beau être une source relativement fiable, toutes ces informations n’ont pour l’instant rien d’officiel. Et comme nous l’ont prouvé les dernières années, chez Xbox, les plans peuvent très vite changer du tout au tout.

Source : Windows Central