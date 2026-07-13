Un joueur Xbox dont le compte avait été bloqué a attaqué la firme en justice et remporté son procès pour faire valoir ses droits, ce qui soulève à nouveau d'importantes questions sur le sujet.

Au milieu du chaos que connaît l'industrie du jeu vidéo depuis début juillet 2026, voici une plutôt bonne nouvelle en faveur des joueurs. Alors que PlayStation a décidé unilatéralement de mettre fin à la fabrication des disques en 2028 et que Xbox a provoqué une énième moisson sanglante dans ses rangs, voilà qu'un joueur a traduit en justice la branche gaming de Microsoft pour un blocage de son compte suite à un hack, l'empêchant totalement d'accéder à ses jeux. Au lieu de « tout racheter » comme la firme le lui a suggéré, il a porté l'affaire au tribunal et obtenu gain de cause.

La victoire judiciaire d'un utilisateur au compte injustement effacé par Xbox

Il y a quelques mois, l'utilisateur brésilien Ordo_Liberal avait indiqué sur Reddit que son compte Xbox avait fait l'objet d'un hack. Naturellement, il a contacté le support pour contrer cette attaque et essayer d'en récupérer l'accès. Ce à quoi ledit support lui a répondu qu'il était irrécupérable. Ordo_Liberal a donc vu son compte se faire effacer, avec pour seule solution de la part du support de « racheter tous ses jeux ». Ce qui a évidemment grandement déplu à l'utilisateur, qui a donc attaqué Xbox en justice pour faire valoir ses droits.

Quelques jours plus tôt, Ordo_Liberal revenait pour partager une bonne nouvelle sur Reddit. Son procès contre Xbox a en effet connu une conclusion favorable à son égard, et qui plus est sans appel possible. Résultat : la firme doit restaurer son compte qui était soi-disant irrécupérable, avec tous ses jeux inclus, et lui doit 400 dollars en dommages et intérêts. Une somme très faible, mais qui augmentera en cas d'absence de paiement 15 jours après le jugement, à hauteur de 10%.

Un procès qui soulève d'importantes questions sur l'état des droits numériques des joueurs

Grâce à la position ferme du Brésil en matière de droit de la consommation, Ordo_Liberal n’a eu à supporter ni frais de justice ni honoraires d’avocat, et a en outre obtenu gain de cause. C’est une victoire majeure pour cet utilisateur face à Xbox, mais qui remet en avant un sujet brûlant de l'actualité quant à la facilité avec laquelle nous pourrions, à l’avenir, perdre l’accès à nos comptes et, par extension, à nos jeux numériques. Et il semblerait hélas que, malgré les nombreuses et virulentes protestations pour défendre le physique, un futur « tout dématérialisé » soit inéluctable. L'avenir nous dira quelles tournures prendront les choses.

Source : Reddit