Microsoft prévoit de venir bousculer Apple et Google sur leur propre marché, et ce, très prochainement. Vous ne vous souvenez pas du rêve Xbox Play Anywhere ?

Alors que Sony mise avant tout sur ses exclusivités, Microsoft quant à lui capitalise sur l'expansion. L’objectif est clair, proposer ses services sur tous les supports équipés d’un écran et d’une connexion internet. Le fameux rêve Xbox Play Anywhere.

Petit à petit, les applications Xbox se multiplient, on les retrouve même nativement sur certaines télés connectées maintenant. Avec son Xbox Game Pass et son service Xbox Cloud, Microsoft compte bien s’installer absolument partout. Mais il lui manque encore une plateforme à intégrer : les mobiles. Et ça ne devrait plus tarder.

Lors d’une récente prise de parole pendant une rencontre à San Diego, Phil Spencer, le grand patron de chez Xbox, est revenu sur le dossier et sur l’avenir de la marque sur mobile. Et celui-ci s’annonce radieux.

Si l’on en croit les déclarations de Spencer, Microsoft compte en effet proposer un magasin de jeux en ligne sur mobile. Et ce, dès qu’Apple et Google se seront pliés aux nouvelles lois dès 2024. Il tempère toutefois en affirmant qu'il ne pouvait pas donner de date de lancement précise. Ce n'est ici qu'une estimation, mais ce qui est sûres, c'est que ça arrivera dès que possible.

Nous voulons être en mesure de proposer l'expérience Xbox, le contenu de nos partenaires tiers et le notre sur tous les écrans où quelqu'un voudrait jouer. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire sur les appareils mobiles, mais nous voulons nous préparer à un monde qui, selon nous, sera bientôt ouvert à ces appareils. via Financial Times

Permettre aux joueurs de jouer aux jeux Xbox depuis n'importe où, le rêve presque finalisé de Microsoft

Apple et Google sont obligés de faire de la place

Plus que jamais Xbox veut être accessible à tous et disponible partout. Ce qui était impossible jusqu’ici puisqu’Apple de Google avait tout deux le monopole du marché sur mobile. Toutefois, une récente loi va les obliger à ouvrir leurs portes à la concurrence. Et ça, Xbox compte bien en profiter.

La loi sur les marchés numériques (DMA - Digital Markets Act) à venir prochainement, c'est ce à quoi nous nous préparons. Je pense qu'il s'agit d'une opportunité énorme. via Financial Times

La nouvelle loi va en effet obliger Apple et Google à laisser de la place aux structures tierces qui souhaiterait développer leur propre magasin en ligne. Jusqu'ici, mis à part l'App Store ou l'équivalent Google, les utilisateurs de smartphones n'avait pas trop le choix. Pour Phil Spencer, cette loi, qui sera mise en place dès 2024, est une aubaine. Une « énorme opportunité » sur laquelle il compte bien surfer. Et dans sa conquête du jeu mobile, la marque verte compte sur un partenaire de poids, Activision Blizzard.

Le « duopole » est bientôt fini pour les deux géants

Le rachat d'Activision Blizzard au cœur du projet

Ce rachat historique ne cesse de faire parler de lui. Et si tout le monde à les yeux rivés sur la franchise Call of Duty (sur consoles), Microsoft espère aussi (et surtout ?) récupérer les applications pour mobile du catalogue d’Activision Blizzard.

Puisque si on a tendance à l’oublier, Acti et Blibli possèdent tout de même de très, très gros succès mobile. Plateforme ultra juteuse qui comptabilise à elle seule plus de joueurs que sur consoles et PC réunis de nos jours.

Si l’on pense d’entrée de jeu à Call of Duty Mobile, ou encore Diablo Immortal, qui pèse plusieurs millions de dollars à eux seuls, il ne faut pas oublier que dans le package il y a aussi King, le roi incontesté du marché mobile (aux côtés de Supercell) qui possède notamment la licence Candy Crush (et tous les jeux du genre). Un véritable phénomène joué par des millions de joueuses et joueurs à travers le monde. La franchise continue d'ailleurs d'engranger des centaines de millions de dollars.

Phil Spencer le dit lui-même, Xbox est trop faible sur mobile et « il serait futile de se lancer » sur le marché sans rien entre les mains. Mais ce rachat devrait « boucher les trous » en matière de jeux mobile. Encore faut-il qu’il soit validé, mais ça, c’est une autre histoire.

Un aperçu du catalogue de King - Via King.com

Le Xbox Game Pass bientôt sur mobile nativement ?

Microsoft compte donc se lancer à corps perdu sur le marché du mobile. Et espère surtout pouvoir capitaliser un maximum sur le catalogue détenu par Activision Blizzard pour y arriver. Le géant vert pourrait donc rapidement déployer ses propres services maisons.

On le sait, la firme mise énormément sur le Cloud Gaming, qui permet de jouer à tout un tas de jeu depuis pratiquement n'importe qu'elles plateformes. Le hic, c'est qu'actuellement, la technologie est encore fragile sur mobile, justement à cause du monopole d'Apple et Google. Microsoft lutte d'ailleurs contre la firme à la pomme depuis des années. Il essaye de permettre aux abonnés du Xbox Game Pass de profiter d'une application qui leur permettrait d'utiliser le Cloud facilement. Au lieu de ça, les joueurs Xbox qui possèdent des iPhones sont actuellement obligés de passer par un navigateur web. Ce qui occasionne de gros problèmes ergonomiques et techniques, en plus de faire baisser les performances.

Avec cette nouvelle loi, Microsoft pourrait donc lancer son propre magasin de jeu en ligne, et sa propre application Xbox Game Pass native et exclusive. On imagine que cette dernière profiterait alors de tous les jeux jouables via le Cloud et des jeux mobile récupérés avec le rachat d'Activision Blizzard. Vu d'ici c'est alléchant pour les joueurs sur smartphones, mais ce n'est pas encore près d'arriver. Microsoft a encore du travail avant de faire valider le rachat. Et si une telle application est déployée à l'avenir, elle ne le sera certainement pas avant 2024 voire 2025.

Et vous, un magasin Xbox en ligne et un Xbox Game Pass natif sur mobile ça vous intéresse ?