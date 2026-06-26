Tandis que le silence règne du côté de chez Xbox, la nouvelle hécatombe qui se prépare commence aujourd’hui à se confirmer avec l’annonce des premiers licenciements.

C’est une sombre histoire qui semble décidément vouée à se répéter à chaque nouvelle année. Après nous avoir gratifiés d’une excellente conférence lors du Summer Game Fest 2026, où certaines des plus grandes demandes de la communauté ont finalement été comblées par la direction d'Asha Sharma, Xbox a révélé son intention d’opérer un nouveau « reset » de ses activités, qui pourraient bien conduire à des conséquences désastreuses pour plusieurs de ses studios. Et en coulisse, il apparaît que l'hécatombe a déjà commencé à se produire.

Des premiers licenciements confirmés chez Xbox

Nous vous en parlions dans un article dédié il y a quelques jours, plusieurs Xbox Game Studios seraient en ce moment même menacés de fermeture par la compagnie, qui s’apprêterait à licencier plus de 1 000 employés supplémentaires au sein de ses effectifs. Parmi les équipes les concernées se trouveraient alors Ninja Theory, qui vient tout juste d’annoncer Senua au Xbox Games Showcase, aux côtés de Double Fine (Kiln), World’s Edge (Age of Empire), Asobo Studio (Flight Simulator) et enfin Compulsion Games (South of Midnght).

Et ce dernier serait visiblement l’un des premiers à avoir été touchés, puisque comme souligné par Rebs Gaming sur X, plusieurs employés de longue date du studio canadien ont aujourd’hui annoncé sur LinkedIn être à la recherche d’un nouvel emploi. Notons que suite à cela, Jason Schreier a toutefois tenu à préciser que les employés en question n’auraient pas encore vraiment été licenciés à proprement parler, mais auraient obtenu « la permission de chercher ouvertement un nouveau job parce qu’il est presque certain qu’ils vont perdre le leur ». Ce qui est tout comme, finalement.

Une nouvelle période noire arrive

Pour l’heure, aucune annonce officielle n’a encore été faite de la part du studio, ni même de la part de Xbox. Néanmoins, cela corrobore malheureusement toutes les informations partagées la semaine dernière par différentes sources, qui assuraient que l’on devait s’attendre à davantage de nouvelles de ce genre prochainement. À ce stade, on ignore en revanche si Compulsion Games aura la « chance » de ne subir que des licenciements, ou s’il sera amené à être victime du même destin que des studios comme The Initiative, Arkane Austin ou encore Tango Gameworks avant lui.

La seule chose de certaine, c’est qu’une nouvelle période noire approche pour Xbox, et que les prochains jours s’annoncent définitivement très sombres pour l’industrie du gaming. Surtout à partir de début juillet, selon Schreier. Précisons qu’à en croire certains bruits de couloir, des équipes comme celles d’Halo Studios et The Coalition devraient être relativement épargnées par cette nouvelle vague de licenciements, au même titre que celles travaillant sur des licences comme Fallout et The Elder Scrolls chez Bethesda. Pour toutes les autres, en revanche, rien n’est moins sûr…

Source : LinkedIn