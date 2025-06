Les rumeurs se précisent autour des prochaines consoles portables signées Xbox. Selon le leaker bien connu extas1s, les Xbox Ally et Ally X devraient arriver dès octobre 2025. Mieux encore : il évoque déjà une date pour les précommandes, ainsi que les prix de chaque modèle. Et à en croire les chiffres annoncés, cette nouvelle aventure de Microsoft pourrait bien faire débat.

Précommandes en août, lancement en octobre pour la console portable Xbox ?

Dans sa dernière vidéo, extas1s annonce l’ouverture des précommandes dès le mois d’août. La sortie officielle, elle, serait calée pour octobre 2025. Côté tarifs, l’Xbox Ally serait proposée à 499 dollars (ou 599 euros), tandis que sa grande sœur, l’Xbox Ally X, atteindrait les 799 dollars, soit 899 euros. Une différence de prix significative qui reflète l’écart de puissance et de fonctionnalités entre les deux modèles. Deux machines, deux approches. L’une se veut plus accessible, l’autre plus ambitieuse… et forcément plus chère.

La Xbox Ally, dans sa version classique, mise sur l’équilibre. Elle embarque un processeur AMD Z2A optimisé, avec une configuration plus modeste : moins de mémoire, stockage réduit… L’objectif est clair : proposer une machine portable capable de faire tourner le Game Pass à moindre coût. Une concurrente directe de la Steam Deck ou de la future Switch 2.

À l’inverse, la Xbox Ally X joue dans la cour des grands. Elle intègre un processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, accompagné d’un accélérateur IA dédié. Selon Roanne Sones, à la tête de la division Xbox Devices, ce composant permettrait de gérer des fonctions intelligentes sans impacter les performances en jeu. Le GPU reste ainsi 100 % concentré sur le gameplay. Une vraie console portable haut de gamme.

Premiers retours avec de bonnes impressions… mais quelques doutes

Lors du Summer Game Fest à Los Angeles, certains journalistes ont pu prendre en main la version X. Parmi eux, Jon Clarke, qui parle d’une machine « premium », rapide, bien finie, et agréable à utiliser. L’interface Windows embarquée soulève toutefois quelques questions : comment installer facilement ses jeux ? Quelle est la place des autres services en dehors du Game Pass ? L’OS saura-t-il rester discret et fluide sur un petit écran tactile ?

C’est une première pour Microsoft. Cette collaboration avec ASUS ROG marque le tout premier partenariat matériel de la marque Xbox. Jusqu’ici, la firme américaine n’avait jamais confié une console portable à un constructeur tiers. Un changement de cap important.

Et ce n’est pas un hasard. D’après plusieurs sources, le projet d’une console portable 100 % Xbox, développée en interne, aurait été mis de côté. Microsoft semble donc préférer tester le terrain en s’appuyant sur un acteur reconnu dans le domaine du PC gaming nomade.

Un prix qui risque de faire grincer des dents

La question du tarif reste centrale. Proposer une machine Xbox à près de 900 euros, aussi puissante soit-elle, c’est risqué. D’autant plus que la concurrence est féroce. Entre la Steam Deck OLED, les modèles de Lenovo ou encore la Nintendo Switch 2, le marché devient de plus en plus compétitif.

D'ailleurs, par rapport à la concurrence, la Xbox Ally et sa version X se positionnent clairement dans le haut du panier. La Steam Deck OLED, toujours très populaire, reste plus abordable avec un tarif qui débute autour de 570 € pour le modèle 512 Go, et environ 680 euros pour la version 1 To. De son côté, Lenovo propose plusieurs variantes de sa Legion Go : le modèle standard (Ryzen Z1 Extreme) avoisine les 829 euros, tandis que certaines versions Windows montent jusqu’à 749 euros.

Source : extas1s