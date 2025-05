À l'heure des Steam Deck, Nintendo Switch 2 ou Lenovo Legion Go, on remarque que deux grandes sociétés sont presque totalement absentes ce marché des PC / consoles portables, à savoir Microsoft et Sony. Certes, le constructeur japonais a son PlayStation Portal qui n'est qu'un périphérique de lecture à distance, mais qui peut au moins désormais lancer des jeux via le cloud gaming pour les abonnés PS Plus. De son côté, la firme de Redmond a déclaré vouloir s'investir là-dedans avec une Xbox Portable qui aurait encore leaké. Ce n'est peut-être pas ce que vous attendez...

Une Xbox Portable aurait leaké en images...

Jason Ronald, l'architecte des One X et Series X|S, n'a pas caché la volonté de la société de vouloir réunir le « meilleur de Xbox et Windows » en vue d'une Xbox Portable. L'objectif est clair pour Microsoft : avoir une machine aussi intuitive que possible et qui puisse lancer des jeux de manière plus rapide que sur PC. En mars dernier, une console sous le nom de code de « Kennan » a leaké par l'intermédiaire de Jez Corden chez Windows Central. Et on a eu la surprise, ou presque puisqu'il y avait déjà eu un leak, de découvrir que le géant américain ne semble pas développer cette nouveauté hardware en interne, mais aurait confié la mission d'une Xbox portable à ASUS. Un fabricant qui est très à l'aise dans ce domaine puisqu'il a déjà sorti l'ASUS ROG Ally X.

Et d'après des nouveaux leaks, la Xbox portable serait en vérité une déclinaison de la future ASUS Rog Ally 2, avec un design qui renvoie aux consoles de la firme de Redmond. Sur le côté droit où se situe les touches d'actions, on peut en effet voir le code couleur bleu, jaune, rouge et vert au niveau des boutons X, Y, B et A. Des couleurs que l'on a sur les manettes Xbox et notamment Series X|S. En y regardant de plus près, on distingue même un bouton Xbox sur l'édition noire.









... ce serait une Xbox ASUS Rog Ally 2

La Xbox portable ASUS Rog Ally a donc encore leaké et c'est du sérieux. Car en plus des images, le site 91mobiles a découvert les spécificités de cette PC / console portable. Et elles seraient différentes en fonction du modèle.

Les premières spécificités techniques des deux versions ASUS Rog Ally 2

Version blanche ASUS Rog Ally 2 Processeur : AMD 4 cœurs 20 W (AMD Aeirth Plus) Écran : 120Hz de 7 pouces

Version noire ASUS Rog Ally 2 Processeur : AMD 8 cœurs 36 W (Ryzen Z2 Extreme) Mémoire : 64 Go LPDDR5X-8533 Écran : 120Hz de 7 pouces Deux ports USB-C Wi-Fi 6E Charge de 100 watts



Comme dit plus haut, la version noire de cette Xbox portable ASUS Rog aurait en plus un bouton dédié Xbox. On ne sait en revanche pas s'il aurait par exemple la même utilité que celui qu'on retrouve sur les manettes de Microsoft.

Source : FCC via 91mobiles, Huang514613.