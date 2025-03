Xbox semble visiblement avoir pas mal de choses dans les tuyaux, avec notamment une sérieuse concurrence en préparation pour la Nintendo Switch 2. Une fois de plus, cela semble se confirmer.

La prochaine génération de consoles Xbox commence à se dévoiler. Selon de nouvelles informations, Microsoft préparerait activement sa future machine. Et la date visée serait 2027. L'objectif serait t-il de s'attaquer à la Nintendo Switch 2 avec un second modèle ? Ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de la prochaine Xbox, hier encore on pouvait vous en faire mention.

Un projet déjà bien lancé chez Xbox

D’après plusieurs sources concordantes, Windows Central en tête, les nouveaux modèles Xbox seraient déjà en développement. Le projet aurait même été validé en interne, jusqu’au plus haut niveau chez Microsoft. Cela confirme que la machine est bel et bien en route, même si rien n’a encore été annoncé officiellement.

Ce qui rend ce projet encore plus intéressant, c’est que Microsoft ne miserait pas uniquement sur une console de salon. La prochaine génération inclurait à la fois un modèle “premium”, un successeur haut de gamme à la Xbox Series X, mais aussi un tout nouvel appareil : une console portable Xbox.

Oui, vous avez bien lu. Microsoft pourrait enfin se lancer sérieusement dans le jeu nomade, un domaine qu’il n’a jamais réellement investi jusqu’ici. Ce modèle portable, conçu en interne, serait accompagné de plusieurs nouvelles manettes, elles aussi en développement.

Une concurrente pour la Nintendo Switch 2

Autre évolution notable : la prochaine Xbox serait “plus proche de Windows que jamais”. En clair, Microsoft veut rapprocher encore davantage ses consoles de l’univers PC. Cela pourrait offrir plus de souplesse pour les joueurs, mais aussi simplifier le travail des développeurs.

Bonne nouvelle : Microsoft n’oublie pas les joueurs fidèles. La future Xbox devrait continuer à supporter les jeux des générations précédentes. Une décision logique, tant la rétrocompatibilité est devenue une attente forte chez les joueurs.

En parallèle donc , Microsoft prévoirait aussi de sortir une première console portable dès 2025. Ce modèle, conçu en partenariat avec un autre constructeur, viendrait compléter l’écosystème Xbox. Une façon pour la marque de rattraper son retard face au succès de la Nintendo Switch ou du Steam Deck. Idem ce n'est pas la première fois que l'on en parle.

Même si les informations semblent solides, il faut garder en tête que rien n’a encore été confirmé. Les plans peuvent toujours changer. Mais ces révélations donnent déjà une idée claire de la direction que prend Microsoft pour les prochaines années.

Source : Windows Central