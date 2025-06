Au cours de son Xbox Games Showcase 2025, le constructeur a fait une courte présentation en avant-première mondiale de la ROG Xbox Ally. Une console-PC portable sous Windows 11 aux couleurs de la marque verte avec un bouton dédiée Game Bar, les touches spécifiques des manettes que l'on connait, et la prise en compte d'éléments comme le Play Anywhere pour jouer à ses jeux sur toutes les plateformes avec une copie unique. C'est la première Xbox Portable dévoilée au grand public et peut-être bien la seule...

Le projet Xbox Portable de Microsoft avorté pour de bon ?

Ca avait leaké avant l'heure, mais c'est officiel depuis le Summer Game Fest 2025, la ROG Xbox Ally existe bien et se décline en deux versions. « En collaboration avec Xbox, nous avons donc créé une interface plus fluide et plus intuitive. Désormais, lorsque vous allumez votre ROG Xbox Ally, vous accédez directement à l'expérience Xbox en plein écran - une interface utilisateur inspirée de la console et optimisée pour les commandes par joystick et par bouton » a annoncé Asus sur cette Xbox Portable.

Mais comme vous l'avez peut-être lu dans nos colonnes, une rumeur insistante veut qu'une Xbox Portable soit entièrement conçue en interne, comme les consoles de salon. Sauf que vous pouvez visiblement oublier cette « vraie » console portable, car une mauvaise nouvelle est tombée. Elle n'est pas encore officielle, mais elle provient du journaliste Tom Warren de The Verge qui est plutôt au fait des plans de Microsoft. « D'après des sources internes, c'est essentiellement annulé [la Xbox Portable par Microsoft]. La société se concentre sur la prochaine console Xbox de nouvelle génération ».

Ce bruit de couloir d'annulation de la Xbox Portable par Microsoft a déjà été entendu du côté de Windows Central. À l'époque, le journaliste Jez Corden avait laissé entendre que ce projet répondant au nom de code « Kennan » pourrait avoir été abandonné en raison de la volonté « d'optimiser davantage Windows 11 sur les appareils portables conçus avec des partenaires-tiers ». Et peut-être de prendre la température sur le succès éventuel d'une Xbox Portable en se rapprochant d'un fabricant qui maitrise déjà le sujet ? Ca restera peut-être un mystère... Que pensez-vous de la révélation de la ROG Xbox Ally ?

