On peut le dire : Xbox a connu hier l’une des journées les plus noires de son existence. Après de longues années de difficultés en tout genre, la firme de Redmond semblait pourtant peu à peu parvenir à sortir la tête de l’eau. Mais il s’avère finalement que c’est encore loin d’être le cas. Car en plus d’avoir annoncé une nouvelle vague de licenciements, qui touchera pas moins de 9 000 employés chez Microsoft, la compagnie américaine a également confirmé l’annulation de trois projets, couplée à la fermeture d’un autre de ses studios.

Journée noire chez Xbox

Et malheureusement pour les joueurs, cela concerne alors des projets qui étaient pourtant extrêmement attendus depuis des années. En tête de liste notamment : le jeu Perfect Dark, qui était en développement chez The Initiative avec le soutien de Crystal Dynamics. En effet, comme révélé par Windows Central hier, le reboot des aventures de Joanna Dark ne verra finalement jamais le jour tandis que Xbox aurait également décidé de mettre un terme à l’ensemble de ses collaborations avec les créateurs de Tomb Raider.

Plus grave encore, l’annulation de Perfect Dark s’accompagne alors de la fermeture de The Initiative, qui n’aura donc jamais rien sorti depuis sa création en 2018. Autant dire qu’il s’agit d’un gros coup dur pour Xbox, qui a également officialisé l’annulation d’un autre projet très attendu pour l’occasion : Everwild. Annoncé en 2020, ce nouveau titre signé Rare connaissait visiblement un développement particulièrement chaotique, qui aurait même entraîné un reboot du projet aux alentours de 2021. Et même malgré cela, il n’aboutira donc jamais.

D’après les sources de VGC, l’annulation d’Everwild aurait d’ailleurs provoqué le départ de Gregg Mayles, figure éminente de Rare depuis plus de 35 ans. « Ces décisions, ainsi que d’autres changements au sein de nos équipes, reflètent un effort plus large pour ajuster les priorités et concentrer les ressources afin de préparer nos équipes à une plus grande réussite dans un paysage industriel en mutation. Nous n’avons pas fait ces choix à la légère », aurait alors déclaré Matt Booty, l’homme à la tête des Xbox Game Studios, dans un mail envoyé un interne.

ZeniMax également touché

Et les choses ne s’arrêtent pas là. Selon les informations de Jason Schreier, un nouveau projet de MMORPG aurait également été annulé chez Zenimax Online Studios, notamment connu pour son travail sur The Elder Scrolls Online. « Le projet, qui avait pour nom de code Blackbird, était en développement depuis 2018 », indique notamment le journaliste de Bloomberg, avant de révéler que l’équipe a brusquement découvert l’information en même temps que tout le monde. « Trois heures plus tard, les membres de l’équipe ignorent s’ils ont toujours un job ».

« Ils ont toujours accès aux mails et à Teams, mais ils n’ont eu aucune nouvelle des RH ou de la direction », révèle Schreier sur Bluesky. Autant dire qu’on est alors loin des belles paroles de Matt Booty, qui indiquait pourtant dans le mail interne envoyé au personnel de Xbox qu’ils « travaill[aient] en étroite collaboration avec les RH et la direction des studios afin d’apporter [aux personnes concernées] un soutien, notamment sous la forme d’indemnités de départ, d’une aide à la transition de carrière et, dans la mesure du possible, d’opportunités d’explorer des rôles au sein d’autres équipes ».

Sources : Windows Central, Video Games Chronicle, Jason Schreier