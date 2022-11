Lors de l'événement en ligne WSJ Tech Live, qui fut consacré au futur en terme de gaming pour Microsoft, le PGG de la branche Gaming, l'indétrônable Phil Spencer a expliqué que l'entreprise perdait jusqu'à 200 dollars pour chaque Xbox vendue. Un chiffre assez impressionnant.

Microsoft perd de l'argent avec ses consoles Xbox

Si on savait que Microsoft pouvait à l'image de John Hammond dépenser sans compter, on a désormais un chiffre clair à ce sujet. Microsoft subventionne le coût de production d'une nouvelle Xbox d'environ 100 à 200 dollars par console. L'homme a d'ailleurs voulu préciser sa pensée à GameSpot.

Les consoles en tant que modèle commercial, dans le cadre global du jeu, sont assez petites par rapport aux endroits où les gens jouent. Les consoles ont évolué vers un modèle commercial très différent des téléphones où les consoles sont en fait vendues à perte sur le marché. Donc, quand quelqu'un va et achète une Xbox chez son détaillant local, nous subventionnons cet achat entre cent et deux cents dollars, dans l'espoir que nous récupérerons cet investissement au fil du temps grâce aux ventes d'accessoires et à la vitrine.

Ce n'est donc plus un secret de Polichinelle, Xbox gagne surtout de l'argent grâce aux accessoires et surtout grâce aux jeux et aux services. On sait depuis un certain temps que les consoles sont des produits d'appel et il doit en être de même du coté de chez PlayStation.

Seul Nintendo semble vendre sa Switch non pas à perte mais à profit. Un exemple rare dans le milieu qui peut s'expliquer aussi par la certaine pauvreté en terme de matériel. Même si Microsoft perd de l'argent sur chaque Xbox vendue, l'entreprise américaine peut quand même sabrer le champagne avec des résultats financiers incroyables.