Depuis juin 2026, Xbox traverse une vaste restructuration ayant entraîné plus de 1800 suppressions de poste, ainsi que la cession de trois studios, en plus de deux autres qui risquent la fermeture. Un grand « reset » qui ne semble épargner personne. Plusieurs vétérans de grandes licences ont été impactés, Halo passe entre les mains d’Activision, son studio est réduit à peau de chagrin pour assurer le suivi des jeux en cours, et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres au milieu de la déferlante de tristes nouvelles. Tristes, mais visiblement pas pour tout le monde. Satya Nadella, patron de Microsoft, ne voit visiblement pas la situation de Xbox de la même manière et estime que cette restructuration actuellement à l'œuvre est « formidable à voir ».

Quand le patron de Microsoft s'exprime sur la restructuration de Xbox

Malgré les ravages déjà causés, la restructuration de Xbox n’a manifestement pas encore livré son dernier chapitre, puisque l’objectif total est la suppression de 3200 emplois avant la fin de l’exercice fiscal de 2027, qui s’achèvera en juin 2027. Interrogé sur l’avenir de la branche jeux vidéo du groupe dans le podcast Sources, Nadella dresse pourtant un bilan largement positif. « Je me sens merveilleusement bien par rapport aux licences que nous avons actuellement », explique-t-il dans un premier temps, avant de souligner la richesse du portefeuille de Xbox, réunissant désormais plusieurs grandes licences sous la bannière Microsoft. « Si je regarde les studios, le portefeuille de licences dont nous disposons et notre capacité à produire de grands jeux à l’avenir, je me sens merveilleusement bien. »

Entre Minecraft, The Elder Scrolls, Call of Duty, Fallout, World of Warcraft, Fable ou encore Doom, il faut reconnaître que le catalogue auquel Nadella fait référence n’a plus grand-chose à voir avec celui de la génération précédente. Mais, comme l’ont prouvé ces dernières années, posséder de grandes licences c’est une chose, mais encore faut-il réussir à les faire vivre et avoir les équipes taillées pour les développer. Depuis plusieurs années, Xbox accumule en effet les réductions d’effectifs et les changements de stratégie.

Le dernier « reset » entamé en juin a encore supprimé 1800 postes et s’est accompagné de la séparation de trois studios (Undead Lab, Double Fine et Compulsion Games), quand Ninja Theory (Hellblade) et Arkane (Dishonored) sont sur la sellette. Des pertes considérables que le patron de Microsoft résume avec un vocabulaire pour le moins déroutant. « Il y a une certaine rationalisation que l'équipe et Asha sont en train de mener. C’est formidable à voir », a-t-il ainsi déclaré.

Une croissance retrouvée au prochain exercice fiscal ?

Un contraste saisissant avec la réalité des employés concernés, qui se voient claquer la porte au nez après parfois plusieurs décennies dans leurs studios, après avoir contribué à donner leurs lettres de noblesse aux licences que Nadella ne cesse de vanter. Certains voient également des projets développés depuis plusieurs années jetés à la poubelle, sans sommation. Après plusieurs acquisitions majeures, dont celle d’Activision-Blizzard qui a coûté la modique somme de 75,4 milliards de dollars que Xbox peine toujours à éponger, l’objectif de Microsoft est donc de simplifier la structure globale de la branche gaming. « Nous devons inventer le bon modèle économique durable qui nous permettra de proposer des jeux vidéo à un public toujours plus large. Nous voulons être un excellent éditeur et un excellent fournisseur de plateformes, aussi bien sur PC que Xbox. », ajoute le grand patron de Microsoft.

La firme de Redmond et Asha Sharma estiment ainsi que Xbox renouera avec la croissance au « prochain exercice fiscal ». Une promesse qui devra surtout se mesurer aux résultats, puisqu’une fois la poussière retombée, il faudra surtout voir ce que la branche gaming considérablement réduite sera capable de livrer sous sa nouvelle direction.

Source : podcast Sources