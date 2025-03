Ce matin, nous vous parlions de l'ajout de nouveaux avantages permanents pour des jeux de mars et à venir en avril sur le Xbox Game Pass, et des améliorations pour l'accès à ces derniers. Cela fait en réalité partie d'une mise à jour de plus grande envergure pour l'ensemble du parc de Microsoft, qui englobe donc les consoles Series X|S, le PC, mais également sa mouture Cloud Gaming. Voyons tout cela plus en détail.

Xbox améliore l'ensemble de son écosystème avec sa mise à jour de mars 2025

C'est à travers un article de blog sur Xbox Wire que la branche gaming de Microsoft partage tous les changements disponibles sur PC, consoles et le Cloud Gaming en cette fin du mois de mars.

Plus d'avantages sur le Xbox Game Pass, et plus faciles d'accès

Celui-ci commence justement par les nouveaux avantages déjà mentionnés ce matin. En plus d'en rajouter sur des jeux récemment arrivés sur le Game Pass et à venir le mois prochain, la mise à jour vient améliorer la façon de les retrouver. Désormais, les abonnés aux paliers Ultimate et PC Game Pass peuvent voir les avantages disponibles en se rendant sur l'application Xbox sur PC, ou l'onglet Game Pass sur consoles, puis cliquer sur « Plus d'Avantages », ou directement sur la page de chaque jeu concerné.

La Game Bar des PC sous Windows fait peau neuve

L'autre gros morceau de la mise à jour de l'écosystème de Xbox touche au PC. La Game Bar, intégrée aux ordinateurs sous le système d'exploitation Windows, se pare en effet d'un nouveau look et de nouvelles fonctionnalités. On peut notamment citer l'ajout de nouveaux widgets comme une Home Bar, des outils de capture, de Performance, et ressources, et même une boutique de widgets pour l'agrémenter selon les besoins. La navigation de la Game Bar à la manette gagne également en ergonomie.

© Microsoft

Une navigation plus fluide sur les jeux disponibles via Xbox Cloud Gaming

Enfin, la mise à jour de mars porte une attention particulière au Xbox Cloud Gaming, toujours dans sa forme Beta. Cela passe notamment par une amélioration de l'accès aux jeux disponibles dans la bibliothèque du Cloud de Microsoft et le passage d'un jeu à l'autre. Auparavant, il fallait obligatoirement repasser par le site xbox.com/play. Désormais, il sera possible de passer sans transition d'un jeu à l'autre, à commencer pour expérimenter la fonctionnalité avec Assassin's Creed Shadows, et un passage plus fluide vers d'autres titres de la franchise disponibles sur le service, comme Valhalla.

© Microsoft

Qui dit fonctionnalité expérimentale dit qu'elle sera étendue à d'autres titres au fil du temps. À ce propos, le Xbox Cloud Gaming en profite pour ajouter de nouveaux jeux à son catalogue, avec d'autres à venir, comme suit :

Jeux récemment ajoutés au Xbox Cloud Gaming Assassin’s Creed Shadows Gotham Knights Party Animals Suicide Squad: Kill the Justice League The Lord of the Rings: Return to Moria The Texas Chain Saw Massacre Wobbly Life



Jeux à venir prochainement Planet Coaster 2 Planet Zoo: Console Edition Raft Shredders The Thing: Remastered Et bien d'autres



© Microsoft

Source : Xbox Wire