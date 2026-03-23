Depuis son Developer Direct de janvier dernier, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts chez Xbox, avec tout d'abord d'importants changements au sein de sa direction, Phil Spencer et Sarah Bond cédant leurs places à Asha Sharma et Matt Booty, mais aussi l'annonce officielle de « Project Helix », sa console future génération. En attendant de voir concrètement vers quoi va se diriger la branche gaming de Microsoft à l'avenir, on a dans un futur nettement plus immédiat une nouvelle conférence à surveiller avec des invités de marque.

Une nouvelle conférence Xbox en direct avec des partenaires d'importance

Après le Xbox Developer Direct qui permettait à des studios first party mais aussi des partenaires de s'adresser directement aux joueurs pour présenter leurs jeux, avec en l'occurrence Beast of Reincarnation, Fable, Forza Horizon 6 et Kiln en vedette, la branche gaming de Microsoft nous invite pour sa prochaine conférence à un Partner Showcase, qui se concentrera donc uniquement sur les productions à venir de studios dits third party.

Et Xbox a en l'occurrence convié du beau monde, puisqu'on nous promet notamment la présence de Stranger Than Heaven, le prochain jeu de Ryu Ga Gotoku (Yakuza), The Expanse Osiris Reborn par Owlcat Games (Pathfinder, Warhammer 40,000 Rogue Trader), ou encore une mise à jour importante pour STALKER 2 Heart of Chornobyl du studio ukrainien GSC Game World. Il ne s'agirait toutefois là que de la face visible d'un plus grand iceberg de jeux qui seront en vedette lors de ce Partner Showcase, d'après ce que nous promet l'article de blog annonçant l'événement.

Pour voir cette prochaine conférence Xbox en direct, rendez-vous pas plus tard que le 26 mars 2026 à 18 heures (heure de Paris), sur les chaînes YouTube et Twitch officielles de la branche gaming de Microsoft, où il sera par la suite possible de retrouver une rediffusion de la présentation.

Source : Xbox Wire