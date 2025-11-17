Les rumeurs avaient commencé à circuler ce weekend. Après un State of Play, un Nintendo Direct consacré au film Super Mario Galaxy, la présentation de Pokemon Pokopia et l'annonce de la console de salon de Valve, Microsoft allait également prendre la parole. Il se murmurait que la conférence Xbox serait plus discrète, laissant la place aux jeux de ses partenaires plutôt qu’aux productions internes de la marque. Le suspense est désormais levé, la firme de Redmond a confirmé son événement.

Xbox Partner Preview qui s'annonce déjà croustillant

C’est désormais officiel. Microsoft tiendra un nouveau Xbox Partner Preview cette semaine. Ce rendez-vous, dédié aux prochaines productions susceptibles de marquer 2026, se déroulera le 20 novembre 2025 à 19h00, heure française. Si les jeux maison de Xbox, comme Forza Horizon 6, ne seront pas au programme, certains titres attendus ont été confirmés. Parmi eux, Tides of Annihilation, un jeu d’action-fantasy mettant en vedette Jennifer English (vue dans Clair Obscur, Baldur’s Gate 3), et qui a déjà retenu l’attention de nombreux joueurs lors de sa première présentation.

Parmi les autres grosses annonces, on attend également 007 First Light, le jeu James Bond signé IO Interactive, qui dévoilera plus de détails sur son gameplay, ainsi que REANIMAL, la nouvelle production des créateurs de Little Nightmares. Ce dernier est davantage attendu au tournant maintenant que le troisième épisode de la série, développé cette fois par Supermassive Games (Until Dawn), a reçu un accueil plus mitigé. « Le Xbox Partner Preview, c’est l’occasion de découvrir des mises à jour sur les jeux que vous attendez le plus, des annonces de dates de sortie, de nouvelles séquences de gameplay et des « World Premieres » de titres encore tenus secrets », promet la marque sur son blog.

Ce Xbox Partner Preview s’annonce déjà riche en surprises et promesses de nouveaux jeux à découvrir. Pour couronner le tout, Jennifer English, connue pour ses rôles d’Ombrecoeur et de Maëlle, sera chargée de la narration de cette présentation. Rendez-vous donc ce jeudi soir pour découvrir les prochaines sorties de 2026.

Source : Xbox via X