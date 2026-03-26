Le Xbox Partner Preview a fait la part belle aux éditeurs tiers. Entre productions indépendantes modestes, jeux attendus et petites surprises, voici le récap des annonces.

Malgré les remous en interne et une valse de changements importants, Xbox n'a visiblement aucune intention de lever le pied sur sa communication. Déjà en tête de peloton cette année pour ouvrir le bal des prises de parole des trois constructeurs, la firme américaine remet le couvert avec une nouvelle conférence centrée sur les productions de ses partenaires. Parmi les quelques tête d'affiche confirmées en avance pour attirer le public : The Expanse: Osiris Reborn, l'un des deux jeux particulièrement attendus des orphelins de Mass Effect, ou encore Stranger Than Heaven, prochaine production signée Ryu Ga Gotoku Studio, à qui l'on doit la saga Yakuza. Entre annonces attendues, surprises et nouveautés Xbox Game Pass, voici le grand récap de cette conférence.

ARTICLE EN COURS DE RÉDACTION

Hunter: The Reckoning – Deathwish

Teyon, que l’on connaît surtout pour RoboCop Rogue City, a donc ouvert le bal de ce Xbox Partner Previews. Sous ses airs d’action-RPG sombre, Hunter : The Reckoning Deathwish puisera dans les racines du jeu de rôle papier de White Wolf pour créer une expérience plus ouverte, dans un univers poisseux où humains et créatures surnaturelles cohabitent. On y incarnera un chasseur de forces surnaturelles dans une aventure qui revendique ouvertement ses influences allant de Baldur’s Gate 3, à Vampire The Masquerade Bloodlines ou encore la série Supernatural. Le jeu est attendu pour l’été 2027 sur Xbox Series, PC et Cloud.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl dévoile son premier DLC

C’était aussi l’une des têtes d’affiche du Xbox Partner Preview. S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope, la première extension majeure du jeu, s’est dévoilée au travers d’une bande-annonce scénarisée. Sa sortie est prévue pour l’été 2026 sur Xbox Series et PC.

The Expanse: Osiris Reborn, le jeu qui va faire de l'oeil aux fans de Mass Effect

C’est l’un des deux jeux les plus attendus des fans de Mass Effect, et il a profité du Xbox Partner Preview pour annoncer une fenêtre de sortie calée au printemps 2027. Les plus impatients pourront découvrir cette alternative à la licence la plus iconique de BioWare via une beta fermée sur Xbox Series qui débutera le 22 avril 2026.

Stranger Than Heaven, le jeu nouveau des créateurs de Yakuza, day one sur le Xbox Game Pass

Et si c’était le jeu le plus ambitieux de RGG depuis longtemps ? Le studio derrière la série Yakuza semble en tout cas avoir de belles ambitions pour sa nouvelle licence, Stranger Than Heaven, qui est venu donner quelques patates lors du Partner Preview. Toujours aucune date de sortie, mais le jeu est désormais confirmé day one pour le Game Pass.

Wuthering Waves arrive en juillet sur Xbox

Vient à point qui sait attendre. Les joueurs de la marque verte sont parfois laissés sur le carreau par les derniers phénomènes dans le merveilleux marché des free-to-play. Deux ans après sa sortie initiale, Wuthering Waves arrivera donc sur Xbox Series en juillet, avec des avantages pour les membres du Game Pass.

Il n’y a pas que les fans de Mass Effect qui ont pu avoir de (bonnes) nouvelles d’un des titres les plus prometteurs dans sa catégorie. Ceux de Stardew Valley peuvent désormais ajouter la date du 14 août à leur calendrier. Grave Seasons, alternative plus « spooky » où un meurtrier se cache parmi les villageois, sortira donc cet été sur Xbox Series, PC, PS5 et Nintendo Switch.

Dispatch arrive enfin sur Xbox Series

Encore un jeu qui arrivera en retard sur Xbox, mais le meilleur jeu narratif à choix de ces dernières années sera disponible sur Xbox Series cet été, sans date plus précise.

Hades 2 annoncé sur le Xbox Game Pass

L’exclusivité console temporaire de la Nintendo Switch 2 est semble-t-il terminée. Hades 2 est maintenant annoncé au 14 avril 2026 sur Xbox Series et PS5, avec une disponibilité immédiate dans le Game Pass le jour de son lancement.

Serious Sam: Shatterverse

Forever Ago revient après une éternité au Xbox Partner Preview

Ascend to ZERO

Alien Deathstorm

MOOSA: Dirty Fate

The Eternal Life of Goldman

Vaunted

Artificial Detective, une des curiosités du Xbox Partner Preview

Frog Sqwad

Bluey's Happy Snaps