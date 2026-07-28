Victime d’une panne mondiale tout au long de la journée d’hier, le directeur technique de Xbox a aujourd’hui pris la parole pour revenir en toute transparence sur la situation.

Après le PSN en fin de semaine dernière, ce fut hier au tour du réseau Xbox d’être victime d’une panne mondiale ayant fait couler beaucoup d’encre auprès des joueurs. Car tandis que plusieurs services ont été touchés par le phénomène, qui aura duré presque toute la journée, beaucoup se sont retrouvés dans l’impossibilité pure et simple de lancer leurs jeux, physiques comme numériques. Face à la situation, Scott Van Vliet, directeur technique chez Xbox, n’a alors pas mâché ses mots et reconnu que la compagnie « doit faire mieux » à l’avenir.

Le directeur technique de Xbox s’exprime sur la panne du réseau

« C’est une situation inacceptable, et nous devons faire mieux pour vous soutenir », reconnaît en effet ce dernier dans un long message publié sur X, après avoir affirmé que les équipes ont « travaillé d’arrache-pied tout au long de la journée pour résoudre le problème ». C’est pourquoi au cours des prochaines semaines, Van Vliet prendra d’ailleurs la parole pour en dire davantage sur le travail mené en coulisses par Xbox sur ses services, afin d’assurer le plus de « transparence » possible à la communauté. Une transparence qui commence même dès aujourd’hui.

Car forcément, le directeur technique n’a pas hésité à profiter de la malheureuse panne du réseau Xbox pour dresser un bilan complet de la situation, qu’il résume de la façon suivante :

Ce qui s’est passé , concrètement, c’est que l’un des services de gestion des licences, pourtant externe à Xbox, a commencé à rencontrer divers dysfonctionnements qui ont par la suite enrayé toute la machine.

, concrètement, c’est que l’un des services de gestion des licences, pourtant externe à Xbox, a commencé à rencontrer divers dysfonctionnements qui ont par la suite enrayé toute la machine. La réaction de Xbox , ensuite, a été d'isoler l’infrastructure défaillante pour rediriger le trafic vers les services fonctionnels, tandis que l’équipe continuait d’enquêter sur le problème et de chercher des solutions pour le résoudre.

, ensuite, a été d'isoler l’infrastructure défaillante pour rediriger le trafic vers les services fonctionnels, tandis que l’équipe continuait d’enquêter sur le problème et de chercher des solutions pour le résoudre. Ce qui va suivre, enfin, c’est une analyse complète de l’incident, qui permettra notamment d’en tirer des leçons et de faire en sorte que cela ne puisse plus se reproduire.

« Je me soucie moins de la cause première résumée en une seule ligne que des vraies questions, comme pourquoi la défaillance d’un seul service a-t-elle pu entraîner des répercussions d’une telle ampleur [pour Xbox] ; pourquoi la remise en service a-t-elle pris autant de temps ; et quels changements devons-nous apporter pour qu’un point de défaillance unique ne vienne plus jamais gâcher votre soirée », explique Van Vliet. Avant, bien sûr, de remercier les joueurs pour leur patience.

Les joueurs félicitent la transparence du constructeur

Vous l’aurez compris, donc : si le réseau est désormais entièrement revenu à la normale, le travail ne fait tout de même que commencer pour Xbox, qui va tout faire pour que les joueurs n’aient plus à subir ce genre de panne à l’avenir. Et il est clair que contrairement à PlayStation, dont le silence face à la panne du PSN n’aura fait qu'ajouter de l’huile sur le feu, Van Vliet a marqué quelques points auprès des joueurs grâce à cette prise de parole. « C’est exactement le genre de transparence dont PlayStation a besoin », répond par exemple l’un d’eux sur X.

« Je suis peut-être énervé de ne pas avoir pu jouer aujourd’hui, mais je vous tire mon chapeau pour nous avoir raconté et expliqué ce qui s’est passé », assure un autre de son côté. « Je ne joue même plus sur Xbox, mais je viens ici pour vous féliciter pour votre transparence », écrit enfin un dernier parmi tant d’autres. « Xbox a encore un long chemin à parcourir, mais la communication et la transparence font toute la différence. La situation reste très précaire. Mais au moins, les canaux de communication sont ouverts ». Voilà une belle façon de conclure les choses.

Source : Xbox