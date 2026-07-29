Les jeux physiques sont-ils réellement le dernier rempart pour assurer aux joueurs la possibilité de continuer à jouer, même en cas de panne technique à l’ère du numérique ? Il y a encore quelques jours, c’est ce que tout le monde ou presque pensait. Mais c’était avant que Xbox ne vienne remettre nos convictions en question avec sa panne mondiale, qui a aussi bien touché les jeux numériques que les jeux physiques. Chose qui, de la confession de Scott Van Vliet, directeur technique de la compagnie, n’aurait normalement jamais dû se produire.

La panne de Xbox n’aurait jamais dû impacter les jeux physiques

Dans la continuité de sa prise de parole réalisée sur X, où il a déclaré que ce qui s’est passé en début de semaine était tout simplement « inacceptable », Van Vliet a en effet déclaré auprès de The Verge que la panne mondiale dont a été victime le réseau Xbox n’aurait pas dû avoir d’impact sur les jeux physiques, quand bien même ceux-ci sont aussi soumis à des contrôles de licence. « Les vérifications de droits d’accès liées au disque ne doivent pas empêcher les joueurs d’accéder à leurs jeux, cela fait partie de leur conception », a-t-il notamment déclaré.

C’est pourquoi les équipes de Xbox ont commencé à se pencher sur la question, et mis au jour l’un des facteurs qui pourrait être à l’origine du problème. À savoir un mystérieux élément qui empêchait visiblement « d’utiliser correctement les droits enregistrés pendant la panne », alors même que « le mode hors-ligne est également conçu pour s’appuyer sur ces [derniers] ». Car comme le précise la documentation officielle de Microsoft, tout jeu Xbox sur disque se doit de garantir à l’utilisateur un droit d’accès aux licences qu’il possède, y compris lorsqu'il est hors-ligne.

Le problème a été identifié et sera bientôt corrigé

La bonne nouvelle, assure cependant Van Vliet, c’est que maintenant que la source du problème a été identifiée, un correctif va pouvoir être déployé dans les semaines à venir afin d’éviter que cela ne se reproduise. Quand exactement ? On l’ignore. Mais comme précisé sur X dans la foulée de la panne mondiale, le directeur technique compte bien faire preuve d’une plus grande transparence sur les activités internes de Xbox à l’avenir, ce qui signifie que nous pourrions possiblement en entendre reparler très prochainement.

Source : The Verge