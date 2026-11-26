Alors que Xbox fête cette année ses 25 ans, le créateur de la PS1 affirme que c'est en partie à son initiative que la console fabriquée par Microsoft existe.

Et si la première Xbox et la marque dans son ensemble devait son existence… à PlayStation ? C’est en tout cas ce qu’affirme Ken Kutaragi, le légendaire père de la console de Sony. Dans une récente interview, il assure avoir volontairement envoyé bouler Microsoft lors d’une rencontre au sommet, avec une idée derrière la tête : pousser le géant américain à se lancer lui-même dans les consoles. Une partie d’échecs à long terme, ou une belle réécriture de l’Histoire ?

On le surnomme « le père de la PlayStation », mais Ken Kutaragi pourrait aussi revendiquer un lien de parenté inattendu avec la Xbox. Interviewé par le site spécialisé The Game Business alors que la marque au X fête cette année ses 25 ans, l’ancien grand manitou des consoles de Sony raconte comment il aurait, sciemment, poussé Microsoft à se lancer sur le marché du jeu vidéo.

Tout partirait d’une rencontre en tête-à-tête entre Kutaragi et « le patron de Microsoft », à savoir en principe Bill Gates, même si l’ingénieur japonais se garde bien de citer un nom. Une chose est sûre : le courant n’est pas vraiment passé. Kutaragi dit même du patron de la maison-mère de Xbox que « il était si arrogant, à la tête d’une entreprise qui roulait sur l’or comme il était », quand Sony, à l’entendre, comptait davantage ses sous.

Lors de cet échange, Kutaragi présente ce que Sony a dans les cartons. En retour, Microsoft lui fait une proposition : fournir gratuitement des disques durs à Sony, en échange de certains droits de licence. Le genre d’offre qui, sur le papier, a de quoi faire saliver. Sauf que Kutaragi refuse tout net. Et selon lui, ce refus n’avait rien d’un coup de tête. Son raisonnement : en fermant la porte, il savait que Microsoft chercherait à bâtir sa propre plateforme au-delà du PC, qui deviendra donc la Xbox qu'on connaît. « C’était mon intention secrète », assure-t-il, avant de rappeler que la firme de Redmond a fini par y engloutir des sommes colossales.

Un refus qui a changé à jamais l'histoire du marché des consoles ?

Quoi qu’il en soit, on connaît bien la suite. En novembre 2001, Microsoft lance en effet la toute première Xbox aux États-Unis (mars 2002 chez nous), en concurrence frontale avec la PS2. Et ironie du sort, l’un de ses principaux arguments face à la console de Sony était justement… son disque dur intégré. Un élément qui, si Kutaragi avait accepté l'offre du patron de la firme de Redmond, aurait peut-être fini dans la PS2.

Pas de quoi faire trembler Sony pour autant : la PS2 deviendra l'une des consoles les plus populaires de tous les temps à plus de 155 millions d'exemplaires vendus, contre environ 24 millions pour la Xbox. Une domination écrasante, mais ce premier duel entre PlayStation et Xbox a malgré tout façonné le marché des consoles pendant plus de deux décennies. Pour Kutaragi, c’est ensemble que les deux constructeurs ont ouvert ce terrain de jeu, et il insiste sur le caractère délibéré de la manœuvre.

Une version des faits à prendre avec un peu de recul. L’histoire officielle de la Xbox retient surtout l’initiative d’une poignée d’ingénieurs rebelles de Microsoft, dont Seamus Blackley, inquiets de voir la PS2 s’imposer dans le salon au détriment du PC. Les deux récits ne sont pas forcément incompatibles. Mais force est de constater que le fait pour Kutaragi de se présenter, vingt-cinq ans plus tard, comme le marionnettiste de son plus grand rival, c’est un sacré flex.

Source : The Game Business sur YouTube