À l’aube de la disparition du physique chez PlayStation, Xbox pourrait-il renverser la situation en allant dans le sens des joueurs ? Une nouvelle offre d'emploi le laisse penser.

C’est désormais acté : PlayStation fera ses adieux au marché du jeu vidéo physique dès le début d’année 2028. Mais qu’en sera-t-il pour Xbox ? Voilà l’une des nombreuses questions que tout le monde se pose. Car si la PS6 semble bien partie pour être irrémédiablement privée du moindre lecteur de disques, beaucoup se demandent naturellement si la firme de Redmond n’aurait pas une carte à jouer en la matière avec sa future Xbox Helix. Et à en croire une récente offre d’emploi, c’est effectivement une possibilité que pourrait étudier la compagnie en ce moment même.

En route vers le maintien du physique chez Xbox pour la Xbox Helix ?

Repérée et partagée par le compte KoreaXBOXnews sur X, celle-ci nous apprend que Xbox est actuellement à la recherche d’un « supply strategist », dont le rôle sera notamment de « coordonner le lancement des jeux Xbox physiques sur l’ensemble des plateformes », mais aussi « piloter et superviser l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies mondiales de positionnement de l’approvisionnement à toutes les étapes du cycle de vie du produit ». Un rôle qui, au vu des dernières actualités en la matière, a donc de quoi surprendre.

Plus encore, la personne embauchée devra « veille à ce que les stocks soient positionnés de manière à atteindre les objectifs de besoin en fonds de roulement, de coûts et de niveau de service », en plus de « superviser les ventes ainsi que l’exécution de ces jeux dans les circuits de distribution ». Et même si, en l’état, rien ne permet de certifier que cela débouchera sur le maintien des jeux physiques chez Xbox à l’aube de l’arrivée de la Xbox Helix, cela ne manque pas de redonner un peu d’espoir aux joueurs en cette période plutôt morose.

Un regain d’espoir se dessine chez les joueurs

« S’ils le font, c’est vraiment génial », a par exemple répondu un internaute sur X à la lecture de cette information. « Pour quelqu’un qui commence à collectionner les disques, c’est une nouvelle bienvenue », affirme un autre dans la foulée. Pendant qu’un dernier, de son côté, estime que Xbox « doit également innover et faire preuve de plus de créativité dans le domaine des jeux ». « Ce serait bien de voir Xbox revenir à un concept similaire à la collection ‘Platinum Hits’ », évoque-t-il notamment, en parlant aussi de « rééditions des grands succès AAA à prix réduit ».

Xbox peut-il réellement continuer à soutenir le marché physique ?

Mais là encore, autant dire qu’il est sans doute plus sage de ne pas s’emballer, sous peine d’être victime d’une nouvelle déception. « Il me semble peu probable que la Xbox Helix soit équipée d’un lecteur de disques traditionnel », a par exemple réagi le journaliste Jez Corden à la découverte de cette nouvelle. Avant d’ajouter qu’il lui semble en revanche bien plus probable de voir la firme s’orienter vers « des alternatives », un peu à la manière de Nintendo. Et l’arrivée du programme Disc-to-Digital, pour l’instant réservé aux membres Xbox Insider, est déjà là pour en témoigner.

Maintenant, quant à savoir si Microsoft s’en tiendra à cette stratégie, ou si elle prévoit au contraire d’exploiter au maximum la faiblesse de Sony en la matière pour espérer reconquérir le cœur d’une partie du public avec la Xbox Helix, le doute reste entièrement permis. Surtout sachant qu’à ce jour, contrairement à ses concurrents, la firme de Redmond n’a toujours pas officiellement et distinctement pris position sur la question.

Sources : X, Windows Central