C’est une phrase que nous n’avons déjà que trop répétée ces dernières années, mais qui reste pourtant tristement d’actualité : sale temps pour Xbox. En effet, alors que la firme vient tout juste d’orchestrer un énième « bain de sang » dans ses rangs en procédant à 1 600 licenciements, son dernier bilan financier est malheureusement loin d’afficher des résultats positifs. Bien décidée à ne pas se laisser abattre, Asha Sharma l’aurait toutefois certifié à ses équipes : « Nous ramènerons Xbox sur le chemin de la croissance, en nombre de joueurs comme en revenus ».

Xbox veut renouer avec la croissance d’ici juin 2027

C’est tout du moins ce que nous apprend le média The Verge, dans un article revenant sur un mémo envoyé par la boss de Xbox à l’ensemble du personnel de la compagnie. Car malgré le nouveau revers que vient tout juste de subir l’éditeur sur son dernier trimestre, Sharma compte bien redresser la barre d’ici la fin de l’exercice fiscal 2027 (soit juin 2027), en faisant notamment en sorte de « relever les bénéfices de Xbox pour les amener au niveau des moyennes du secteur ». Pour cela, tout le monde devra toutefois mettre la main à la patte.

Outre le fameux « reset » progressivement mis en place depuis le début du mois de juillet, Sharma compte alors notamment sur les prochaines sorties de la firme pour aller à la reconquête des joueurs. Cela comprend évidemment Halo Campaign Evolved, désormais disponible, mais également Gears of War: E-Day, prévu pour le 6 octobre prochain ; Fable, prévu pour le 23 février 2027 ; ou encore Clockwork Revolution, attendu pour 2027. Et c’est sans compter, bien sûr, d’autres licences fortes comme Fallout et The Elder Scrolls, elles aussi sur le chemin du retour.

Asha Sharma, actuelle PDG de Xbox

Objectif final : divertir 1 milliard de personne par jour

Mais tout cela ne représente qu’une étape dans le plan des plus ambitieux de Sharma, qui n’aurait ni plus ni moins que pour objectif de faire de Xbox « l’une des rares entreprises à divertir plus d’un milliard de personnes chaque jour ». Vous avez dit impossible ? On le comprend. Et pourtant, il semblerait que ce mot ne fasse pas vraiment partie du vocabulaire de la boss de Xbox, qui prévoit de mettre en place quatre gros piliers pour pouvoir accomplir cet exploit :

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Pour mesurer son succès dans ce long processus, Xbox se concentrera alors plus précisément sur trois étapes ces prochaines années :

La première , comme évoquée précédemment, consistera à renouer avec la croissance d’ici le mois de juin 2027

, comme évoquée précédemment, consistera à renouer avec la croissance d’ici le mois de juin 2027 La deuxième , ensuite, consistera à transformer cette croissance en accélérant le gain des revenus et en générant une réelle activité auprès des joueurs

, ensuite, consistera à transformer cette croissance en accélérant le gain des revenus et en générant une réelle activité auprès des joueurs La troisième, enfin, consistera à atteindre la moitié de cet objectif à long terme d’ici l’exercice fiscal 2030, avec une croissance à deux chiffres qui soit durable

Un chemin long et difficile attend Xbox

Autant dire qu’il va y avoir du boulot, donc, surtout quand Sharma précise qu’à l’heure actuelle, Xbox réunit seulement « plus de 100 millions de personnes chaque jour, plus de 500 millions chaque mois et près d’un milliard chaque année ». Mais qui sait, peut-être le fameux reset finira-t-il par porter ses fruits ? En sachant que Xbox prévoit également de continuer à exporter ses plus grandes franchises au-delà même du jeu vidéo, que ce soit au cinéma ou à la télévision ; ou même pour toutes sortes de produits dérivés. En tout cas, c’est tout le mal qu'on leur souhaite.

Source : The Verge