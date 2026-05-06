Les changements d’envergure continuent du côté de chez Xbox, qui annonce l’arrivée de nouveaux membres dans l’équipe en plus de l’abandon définitif de Copilot sur consoles.

Depuis son arrivée à la tête de Xbox en février dernier, Asha Sharma n’est définitivement pas là pour rigoler. Malgré la méfiance des joueurs qui a suivi l’annonce de sa prise de poste, la faute notamment à un parcours dénué d’expérience dans le monde du gaming, la remplaçante de Phil Spencer et Sarah Bond a su montrer qu’elle avait l’étoffe pour prendre les choses en main, en multipliant les gestes en faveur du public et en annonçant de gros changements pour l’avenir de Xbox. Des changements qui, visiblement, sont encore loin d’être terminés.

De nouveaux visages débarquent chez Xbox

Après l’ajout de nouvelles fonctionnalités très attendues pour les Xbox Series, d’une réduction du prix du Xbox Game Pass ou encore d’une révision de la philosophie au cœur de la marque, Sharma entend également apporter un peu de sang frais à l’entreprise, en effectuant notamment quelques changements au sein de l’équipe dédiée à la plateforme. Cela commence alors par l’arrivée de Jared Palmer, ancien membre de la division CoreAI de Microsoft, qui rejoint Xbox en tant que vice-président de l’ingénierie et conseiller technique de Sharma.

Tim Allen, de son côté, rejoint l’équipe en tant que lead designer, tandis que Jonathan McKay se chargera en parallèle de toute la partie croissance, plateforme de données et analyses. Enfin, Evan Chaki prendra quant à lui la tête d’une nouvelle équipe chez Xbox, dont le rôle sera « d’éliminer les tâches répétitives, de simplifier le développement, et d’améliorer [leurs] méthodes de travail » selon un mémo obtenu par le média The Verge. En sachant que tous sont alors également passés par CoreAI, ancien service de Sharma chez Microsoft.

De quoi apporter une réelle expertise supplémentaire à la firme de Redmond en matière de plateforme, donc, même si le pedigree de ces nouveaux venus pourrait avoir de quoi en inquiéter certains quant à la place de l’IA chez Xbox. Une préoccupation dont Sharma semble d’ores et déjà avoir conscience, ce qui explique pourquoi la semaine dernière encore, elle insistait sur la réorientation de leurs efforts en la matière « vers la résolution des problèmes rencontrés par les joueurs, tels que l’amélioration des graphismes en temps réel, l’optimisation de la découverte de contenu et le renforcement de la personnalisation ».

Asha Sharma, nouvelle PDG de Xbox

Des départs sont également annoncés

Bien sûr, qui dit nouvelles arrivées dit également nouveaux départs pour Xbox en parallèle, qui perd alors notamment Kevin Gamill, vice-président chargé de l’expérience utilisateur en poste depuis plus de 15 ans ; mais également Roanne Sones, vice-présidente en charge des appareils et de l’écosystème, qui quittera ses fonctions dès la fin de l’été. Quant à Jason Ronald, actuel vice-président de la next-gen avec Project Helix, il bénéficie quant à lui d’une promotion et « dirigera le produit en plus d’assurer l’interim à la tête du département d’ingénierie ».

« C’est une période cruciale pour Xbox », rappelle alors Sharma dans le mémo à l’aube de tous ces changements. « Notre objectif avec ce changement est simple : créer une plateforme abordable, personnalisée et ouverte, en restant proche du terrain et des personnes que nous servons. Nous continuerons à développer les fonctionnalités nécessaires pour y parvenir ». Une déclaration qui fait directement écho à sa dernière prise de parole, « Nous sommes Xbox », publiée fin avril dans les colonnes du Xbox Wire.

Xbox annonce l’abandon définitif de Copilot

Et puisqu’un changement n’arrive jamais seul, Sharma en a également profité pour annoncer hier l’abandon de Copilot, l’assistant IA de Microsoft, qui ne verra donc jamais le jour sur Xbox contrairement à ce qui était prévu à l’origine. « Xbox doit accélérer le rythme, renforcer ses liens avec la communauté et remédier aux difficultés rencontrées tant par les joueurs que par les développeurs » explique notamment la présidente de la firme dans un message publié sur X.

« Aujourd’hui, nous avons promu des dirigeants qui ont contribué à bâtir Xbox, tout en intégrant de nouvelles voix pour nous aider à aller de l’avant. Cet équilibre est essentiel pour remettre l’entreprise sur les rails. Dans le cadre de cette réorientation, nous allons progressivement supprimer les fonctionnalités qui ne correspondent plus à notre stratégie. Nous allons commencer par mettre fin à Copilot sur mobile, et cesserons son développement sur console ». Asha Sharma

Une annonce relativement inattendue, donc, qui semble toutefois déjà trouver grâce aux yeux des joueurs si l’on en croit les réactions au tweet de Sharma. « Nous sommes passés de mauvaises nouvelles hebdomadaires concernant Xbox à des nouvelles INCROYABLES sans aucun revers majeur. Ta nomination au poste de PDG a été la meilleure chose qui soit arrivée à la marque depuis 2020 », affirme par exemple l’un des messages les plus likés. Voilà qui est positif.

Source : The Verge, Asha Sharma