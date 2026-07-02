Bien que la question de la préservation du patrimoine vidéoludique soit au cœur de l’actualité depuis de longues années déjà, elle a définitivement pris un nouveau tournant hier, lorsque PlayStation a officialisé l’abandon du physique sur ses machines dès janvier 2028. Une nouvelle qui, forcément, a déclenché la colère des joueurs sur les réseaux sociaux ; en plus de soulever de nombreuses questions sur la prochaine génération, tant pour la PS6 que la Xbox Helix. Cette dernière, toutefois, pourrait arriver avec une nouvelle fonctionnalité indispensable.

Xbox travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité ultra intéressante

Car comme on peut l’imaginer, PlayStation ne sera sans doute pas le dernier à faire l’impasse sur le physique dans les années à venir. L’écosystème PC lui a déjà tourné le dos depuis longtemps, et Xbox, d’une certaine manière, a également déjà commencé à le faire en arrêtant d’éditer ses propres productions au format physique. D’ailleurs, à en croire les informations partagées par Windows Central, la Xbox Helix pourrait elle aussi tirer un trait définitif sur le lecteur de disques, à l’instar de la PS6 pour laquelle la question ne se pose même plus.

Mais alors, quid de la rétrocompatibilité pour la future machine de Microsoft ? Les joueurs seront-ils toujours en mesure de profiter de leurs anciens jeux malgré l’absence de lecteur de disques ? C'est ce qu'il semblerait, selon The Verge, qui a été informé par des sources proches de la compagnie que cette dernière « travaille discrètement sur une fonctionnalité de conversion de supports physiques au format numérique qui permettra aux possesseurs de Xbox de numériser leur collection de jeux physiques existante ».

« Les employés de Xbox ont récemment commencé à tester cette nouvelle fonctionnalité, après que des références à ‘enable Disc2Digital’ soient apparues dans le code de l’application Xbox PC en mai. D’après ce que j’ai pu comprendre, la fonctionnalité « disc-to-digital » de Microsoft ne fonctionnera qu’avec les disques Xbox One et Xbox Series X, et non avec ceux de la Xbox 360 ou de la Xbox originale », prévient toutefois Tom Warren dans son papier. Ce qui est certes décevant, mais toujours moins grave que de perdre l’accès à l’intégralité de sa collection.

Des tests sont d’ores et déjà réalisés en interne

Mais comment cela devrait-il fonctionner ? C’est très simple. Les joueurs n’auront qu’à insérer un disque compatible dans un lecteur, à l’installer, puis à lancer le jeu. Après quoi, Microsoft leur donnera alors accès à une licence numérique pour ce dernier, ce qui permettra de continuer à profiter du jeu sans nécessairement avoir à insérer le disque dans la Xbox. Bien sûr, en cas de prêt à un autre joueur, la licence en question sera toutefois révoquée et transférée vers l’autre compte, ce qui empêchera le premier de continuer à profiter de cette fonctionnalité.

Autre avantage de cette dernière : « l’accès numérique à un jeu Xbox physique revient à acheter ce titre sur la boutique en ligne de Microsoft », indique The Verge. En d’autres termes, cela signifie que les jeux concernés pourront désormais profiter de toutes les possibilités offertes par l’écosystème de la firme, Cloud Gaming et Xbox Play Anywhere compris. « Microsoft teste actuellement cette nouvelle fonctionnalité en interne, et je pense que nous en saurons davantage à ce sujet dans les mois à venir », conclut Warren.

Voilà qui pourrait donc être extrêmement intéressant pour la communauté Xbox, surtout au regard de tout ce qui se passe en ce moment. Et au vu de l’annonce tombée du côté de chez PlayStation hier, il est évident que Sony aurait tout intérêt à se pencher sur des fonctionnalités identiques pour sa PS6, ce qui permettrait sans doute d’adoucir (très) légèrement la colère des joueurs disposant d’une grande collection de jeux physiques. Car en l’absence de lecteur de disques, c’est toute une bibliothèque qui disparaîtra en même temps que le lancement de la nouvelle génération.

Source : The Verge