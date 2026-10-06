C’est typiquement le genre d’articles que l’on aimerait ne plus avoir à écrire, mais la réalité étant ce qu’elle est, nous voilà une nouvelle fois contraints de le faire. Alors que les derniers mois ont déjà été marqués par des milliers de licenciements supplémentaires dans l’industrie, notamment du côté de chez Xbox, l’hécatombe se poursuit aujourd’hui avec deux nouveaux studios lourdement impactés par la situation : Ninja Theory d’un côté, qui devient l’une des dernières victimes de la restructuration chez Xbox ; et Supermassive Games de l’autre.

Xbox licencie encore à tour de bras avec Ninja Theory

Comme annoncé par la firme de Redmond le 22 septembre dernier, la situation devient en effet de plus en plus préoccupante pour les créateurs d’Hellblade, qui n’ont toujours pas trouvé de repreneur à l’heure où sont écrites ces lignes. À défaut de pouvoir reprendre son indépendance comme Compulsion Games, Double Fine ou encore Undead Labs, Ninja Theory n’a donc eu d’autre choix que de commencer à licencier certains de ses employés, qui sont de plus en plus nombreux à annoncer leur départ du studio de Xbox sur LinkedIn depuis quelques jours.

Et bien que le nombre exact de personnes concernées soit encore à déterminer, on dénote déjà près d’une dizaine d’employés touchés par la situation, un chiffre qui pourrait bien continuer à grimper dans les jours ou les semaines à venir. Quant à ce qu’il adviendra du projet Senua à l’aube d’une potentielle fermeture de Ninja Theory, cela reste la grande inconnue pour le moment. Car rappelons qu’il n’y a pas plus tard qu’en juin dernier, le studio dévoilait à l’occasion du Xbox Games Showcase son nouveau titre à venir en 2027 après Senua’s Saga: Hellblade 2.

« C’est incroyablement triste de savoir que nous n’aurons pas l’occasion de finir ce sur quoi nous travaillons », déplore d’ailleurs Katrin Mair, programmeuse chez Ninja Theory, dans le post confirmant son licenciement. « Nous y avons mis tant de cœur, de talent et d’efforts, j’aurais vraiment aimé que nous ayons la chance de voir ce que cela aurait pu donner ». Des propos on ne peut plus inquiétants quant à l’avenir de Senua, donc, qui pourrait bien finir par connaître le même destin que d’autres jeux Xbox comme Perfect Dark et Everwild.



Katrin Mair, programmeuse chez Ninja Theory / Frank Tindle, directeur informatique chez Supermassive Games

Supermassive Games également victime de licenciements

Mais les choses ne s’arrêtent malheureusement pas là. Car si la situation est bel et bien chaotique pour Xbox, qui doit encore licencier plus de 1 000 employés d’ici la fin de l’année fiscale en cours, d’autres studios sont loin d’être épargnés par les difficultés du monde du jeu vidéo. Et c’est ainsi que, quelques mois seulement après la sortie de Directive 8020, Supermassive Games s’est également vu forcé de se séparer de près de 75 employés, parmi lesquels des développeurs, des artistes, des producteurs ou même des membres de la direction.

Là encore, c’est à travers le témoigne de certains d’entre eux sur LinkedIn que la nouvelle s’est confirmée, tandis que le studio britannique ne s’est pas encore officiellement exprimé sur la question. Même si, le 11 août dernier, un communiqué nous avait appris le démarrage d’une « procédure de consultation en vue de licenciements économiques », indispensable pour « garantir la pérennité de l’entreprise ». Bref, chez Xbox comme ailleurs, les choses vont mal, et cette année 2026 aura une fois de plus été un triste « bain de sang » à bien des niveaux.

Sources : Video Games Chronicle, Insider Gaming