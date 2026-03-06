La prochaine génération est officiellement en marche chez Xbox. Alors que nous avons récemment appris le départ de Phil Spencer et Sarah Bond, désormais remplacés par Asha Sharma et Matt Booty à la tête de Microsoft Gaming et des Xbox Game Studios, l’heure est déjà venue pour le nouveau duo de faire bouger les choses. Car oui, sans crier gare, la nouvelle boss de la firme de Redmond vient tout juste d’officialiser la prochaine Xbox, après avoir préalablement déclaré vouloir « un retour aux sources » pour la marque.

Xbox annonce « Project Helix », sa future Xbox-PC

C’est dans un tweet publié à la surprise générale dans la soirée d’hier que Sharma a effectivement annoncé « Project Helix », qui n’est autre que le nom de code de leur prochaine « console nouvelle génération ». Malheureusement, bien peu d’informations supplémentaires à se mettre sous la dent pour le moment, si ce n’est que « Project Helix sera à la pointe de la performance et permettra de jouer au jeux Xbox et PC ». Ce qui, il faut l’avouer, est loin d’être une grande surprise au vu des dernières rumeurs et informations partagées sur la toile depuis plusieurs mois.

Car rappelons tout de même que si l’annonce de Project Helix reste une grande nouvelle pour Xbox, mais aussi pour Asha Sharma qui signe avec elle sa première révélation majeure à la tête de la compagnie, la nouvelle génération avait déjà été officialisée par Sarah Bond en octobre 2025. À l’époque, celle-ci n’avait toutefois révélé aucun détail particulier, si ce n’est que le travail de recherche avait commencé et que l’objectif de Xbox était alors de proposer une nouvelle console premium visant à permettre aux joueurs d’accéder au plus gros catalogue de jeux possible.

Une déclaration qui, à l’aube de la sortie de la ROG Xbox Ally, avait alors poussé des médias comme Windows Central à mettre en avant le fait que la prochaine génération de Xbox devrait être en mesure de faire tourner les jeux Xbox et PC, à partir d’un seul et même hardware hybride. Voilà qui est donc maintenant on ne peut plus officiel, et qui promet un avenir des plus intéressants pour Xbox sur le marché des consoles. En sachant que, potentiellement, plus d’informations à ce sujet pourraient arriver très prochainement.

L’avenir de la marque au cœur de la GDC

C’est en tout cas ce que semble sous-entendre Sharma dans son tweet, qui révèle que l’annonce soudaine de Project Helix a été faite en vue de lui permettre de « discuter davantage de cela avec [ses] partenaires et avec les studios lors de [sa] première Games Developer Conference la semaine prochaine ». Un événement qui, pour rappel, réunit chaque année tous les professionnels de l’industrie du jeu vidéo pour leur permettre d’échanger sur leurs métiers, leurs compétences, et bien sûr l’avenir de notre médium préféré.

Maintenant, cela veut-il dire que l’on doit s’attendre à une pluie d’informations au sujet de Project Helix dès la semaine prochaine ? Peut-être pas. Mais une chose est sûre : l’avenir de Xbox sera au moins au cœur d’une conférence d’une heure baptisée « Construire pour l’avenir avec Xbox », animée par Jason Ronald (vice-président de Microsoft Xbox) le mercredi 11 mars 2026. Autant dire, donc, qu’il n’est pas impossible que quelques détails intéressants ressortent de l’événement, ce qui explique sans doute pourquoi Sharma a choisi d’annoncer Project Helix de cette façon.

