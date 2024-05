Microsoft se prépare à révolutionner l'expérience du jeu mobile avec le lancement de son Xbox Mobile Store prévu pour juillet de cette année. Sarah Bond, la nouvelle présidente de Xbox, a révélé cette information lors de son interview au Bloomberg Technology Summit. Elle a confirmé que le store débuterait avec une offre de jeux développés en interne par Microsoft, avant d’être étendu à d'autres plateformes et régions.

Une belle nouveauté pour Xbox

Comme le rapporte Bloomberg, l'initiative du Xbox Mobile Store vise à offrir une expérience de jeu accessible et uniforme à travers toutes les plateformes et tous les pays, sans être limitée par les politiques restrictives des écosystèmes fermés de certains magasins d'applications mobiles. Le lancement initial sur le web permettra à Microsoft de contourner ces restrictions et d'offrir ses jeux plus librement. Parmi les premiers titres disponibles, on retrouvera des jeux populaires comme Candy Crush et Minecraft. Ces jeux, déjà bien établis dans le cœur des joueurs, serviront de fer de lance pour attirer les utilisateurs vers cette nouvelle plateforme.

Le projet ne s'arrête pas là ; après son lancement, le Xbox Mobile Store prévoit d'enrichir progressivement son catalogue avec des produits partenaires. Sarah Bond souligne que l'ambition de Microsoft va au-delà de la simple création d'une application basée sur le jeu. L'objectif est de construire un écosystème où la bibliothèque de jeux, l'identité de l'utilisateur et ses récompenses l'accompagnent, quelle que soit la plateforme utilisée.

Ce projet a été en gestation chez Microsoft pendant plus de deux ans, marquant un engagement sérieux dans l'évolution du gaming mobile. Pour les joueurs, l'attente est grande et le succès de cette initiative sera mesuré par son adoption et son utilité réelle. Qui seront observables dès sa mise en service en juillet 2024. Reste à voir si le succès sera au rendez-vous...