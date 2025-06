La mise à jour de juin 2025 pour les consoles Xbox Series X|S et One, ainsi que le PC, est là. Voici l'ensemble des nouveautés et changements apportés par ce firmware.

La PS5 et la Nintendo Switch 2 ne sont pas les seules à recevoir des mises à jour logiciel ces derniers temps. Microsoft publie également des nouveaux firmwares à un rythme régulier qui visent à améliorer au fur et à mesure l'écosystème Xbox sur toutes les plateformes. Le dernier a par exemple permis d'ajouter des réglages rapides et widgets sur PC, ou encore d'inclure Retro Classics au Xbox Game Pass pour jouer à des jeux cultes Activision des années 80 et 90.

La mise à jour Xbox de juin 2025 est disponible

Une nouvelle mise à jour Xbox est désormais disponible sur toutes les plateformes (One, Series X|S, PC). Quoi de neuf ? L'une des plus grosses nouveautés mises en avant par Microsoft, c'est le Copilot pour le jeu vidéo (Gaming Copilot) qui est un mélange d'assistant pour vous aider à jouer plus rapidement et d'un coach intelligent pour « profiter d'une expérience plus interactive et sociale ». « Dans cette première version, vous pouvez poser des questions à Copilot for Gaming, que ce soit sur le jeu auquel vous jouez actuellement ou sur n’importe quel autre titre et demander de l’aide si vous êtes bloqué. Demandez à Copilot des astuces, des conseils, ou même des vidéos pour vous accompagner dans votre prochaine quête » explique le blog Xbox Wire. Cette nouveauté est actuellement en phase de bêta sur iOS et Android.

Pour rester dans ce qui vous intéresse sûrement le plus, les consoles Xbox, la page d'accueil se met à jour avec trois nouvelles fonctionnalités pour la liste des jeux et applications récemment utilisées. Vous pouvez masquer les applications système, épingler vos favoris et réduire le nombre de tuiles visibles. Des ajouts bienvenus qui répondent à la demande de certains joueurs d'avoir un dashboard plus flexible et plus customisable. Pour accéder à ces nouveautés, vous avez deux moyens :

Paramètres > Général > Personnalisation > Jeux et applications

Mes jeux & applications > Gérer > Jeux et applications

Cette mise à jour Xbox de juin 2025 permet aussi de mieux être au fait des avantages en jeu pour certains jeux free-to-play qui demandent un abonnement Game Pass Ultimate ou PC Game Pass. L'autre changement important de ce firmware réside dans la mise à disposition, pour tout le monde, des hubs de jeu. Des encarts spéciaux pour accéder rapidement à des informations sur vos stats de joueur, les succès débloqués, les amis qui jouent, les captures récentes, les extensions disponibles, les événements en cours etc. « Un hub de jeu s’affiche automatiquement dès que vous sélectionnez un jeu depuis votre liste de jeux récemment utilisés, un groupe ou un jeu installé. Le bouton Jouer est toujours mis en avant par défaut dans le hub, ce qui vous permet de lancer le jeu instantanément en appuyant deux fois sur la touche A depuis la tuile du jeu ».

Des nouveautés sur consoles et PC

Pour activer ou désactiver ces hubs de jeu, vous devez appuyer sur la touche Xbox, puis aller dans Profil & système > Paramètre > Général > Personnalisation > Jeux et applications. Si vous avez pris l'habitude de jouer partout via le cloud gaming, il y a du neuf également de son côté. Cela concerne plus précisément des sauvegardes qui sont restées sur un ancien appareil en mode hors ligne. Il y a maintenant davantage de détails liés à la synchronisation et son éventuel échec, avec des conseils pour vous aider le cas échéant. « Les joueurs sont ainsi mieux informés sur les moments où il faut patienter ou agir, ce qui réduit le risque de perte de données accidentelle pendant les dialogues de sauvegarde ».

La mise à jour Xbox de juin 2025 se focalise aussi sur le PC Gaming avec l'introduction de la première bibliothèque de jeux unifiée sur PC Windows et les appareils portables comme la future ROG Ally Xbox. « Grâce à la bibliothèque de jeux unifiée, vous pouvez lancer facilement vos jeux depuis votre Xbox, Game Pass, Battle.net et d’autres grandes boutiques en ligne PC, le tout depuis une seule et même bibliothèque sur PC Xbox ». À noter cependant que pour le moment, ça reste une fonctionnalité réservée aux membres du programme Xbox Insiders.

Dans l'onglet Game Pass de l'application Xbox PC, vous remarquerez peut-être l'apparition des Chaînes Éditeurs. Cela permet de mieux mettre en lumière la diversité des éditeurs et de leurs jeux, notamment grâce à des vignettes avec les stars de chaque société, à l'image du Doomguy pour Bethesda, et de regrouper les titres pour faciliter la découverte.

Source : XboxWire.