Xbox met une fois de plus son écosystème à jour en commençant par son application Xbox sur PC. Toujours dans cette volonté d’offrir aux joueurs une expérience optimale et extrêmement fluide, de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées et vont même permettre à certains joueurs de jouer à des jeux sur PC qui ne sont même pas disponibles sur la plateforme !

Une nouvelle mise à jour de l'appli Xbox qui ajoute une fonctionnalité géniale

Avec cette nouvelle mise à jour de l’application Xbox sur PC, les jeux interplateformes seront désormais tous au même endroit. Vous pourrez en effet retrouver vos jeux depuis une bibliothèque partagée et accessible sur votre PC que ce soit des jeux Xbox Series, du Game Pass ou des classiques One, 360 et Xbox première du nom. Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront même utiliser une fonctionnalité inédite. L’une des principales nouveautés de cette mise à jour vous permettra de jouer en streaming à une sélection de pas moins de 250 jeux, toutes catégories confondues sans frais supplémentaires.

Il n’y a rien à faire si ce n'est d'être abonné au Game Pass Ultimate, avoir le même compte Microsoft sur tous les supports et mettre à jour son application. Dès lors, vous pourrez jouer à des jeux uniquement disponibles sur consoles directement depuis votre PC. Cerise sur le gâteau, grâce à cette fonctionnalité sur PC, vous pourrez même reprendre votre partie commencée sur une autre plateforme. Tout est maintenant centralisé sur l'appli Xbox. Enfin, il sera désormais possible de gagner des points Microsoft Rewards en jouant depuis son PC. C’est un service de fidélité qui permet de rentabiliser son temps de jeu en glanant des points échangeables par la suite contre des récompenses comme des bons d’achat ou des abonnements par exemple. La mise à jour est disponible (déployée petit à petit) dès maintenant directement depuis votre application Xbox.

Aperçu des notes de patch

Streamez vos propres jeux sur PC : Plus de 250 jeux sont maintenant compatibles, si vous les possédez déjà, jouez directement via l'application Xbox PC.

: Historique de jeu multi-appareils et accès plus facile aux jeux de console jouables dans le cloud sur PC . Reprenez là où vous vous êtes arrêté sur n'importe quel appareil grâce à l'historique de jeu multi-plateformes et à un accès plus facile à vos jeux de console jouables dans le cloud sur PC

. Soyez récompensé en jouant sur l'application . Gagnez des points Microsoft Rewards simplement en jouant sur votre PC. C'est un moyen simple de rentabiliser votre temps de jeu.

Vous trouverez encore plus de détail sur le site Xbox officiel.

Source : Xbox