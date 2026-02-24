Le créateur original de la Xbox est loin d'être ravi des récents changements de direction chez Microsoft, qui cacheraient selon lui quelque chose de plus grave. Et il n'a pas sa langue dans sa poche.

Cette semaine doit quand même commencer de façon assez bizarre chez Microsoft. Le 23 février marquait officiellement le premier jour de retraite de Phil Spencer, parti après 38 ans passés au sein de l'entreprise. L'ancien boss de Microsoft Gaming et Xbox annonçait effectivement son départ en fin de semaine dernière, et n'était pas seul à partir. Dans la foulée de cette annonce, Sarah Bond annonçait quant à elle sa démission après avoir passé des années à être l'un des visages de la Xbox.

L'annonce a pris tout le monde de vitesse, quelques heures avant le week-end. D'autant que Microsoft a annoncé ensuite avoir déjà trouvé qui va les remplacer. Matt Booty (qu'on connaît bien), mais surtout une certaine Asha Sharma. Arrivée en 2024 dans l'entreprise, elle se spécialise dans les questions liées à l'IA. Elle dirigeait justement la division CoreAI Product pendant des années chez Microsoft. Quelques jours après ces annonces, d'autres voix commencent à s'élever. Notamment celle du créateur original de la Xbox, qui redoute le pire après ce remaniement interne.

C'est le média GamesBeat qui rapporte l'information, après avoir décidé de discuter avec Seamus Blackley. Lui, c'est le co-créateur original de la première Xbox, et la personne qui a conçu les systèmes de la console. Il travaille aujourd'hui sur d'autres projets mais n'est jamais très loin d'un micro quand il s'agit de parler de Microsoft. En 2024 sur ses réseaux sociaux, il s'était par exemple exprimé en soutien aux développeurs concernés par les fermetures de studio chez Microsoft.

Dans l'interview publiée hier, Seamus Blackley verbalise ses craintes au sujet de l'avenir de Xbox. « Xbox, comme beaucoup de projets qui ne sont pas centraux dans le développement de l'IA, est en train d'être tué », a-t-il déclaré. « Ils ne le disent pas comme ça, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire ». On ne peut pas dire que ce cher Seamus a un don pour rassurer les foules.

Le designer original de la Xbox exprime aussi son désarroi face à la nomination de Asha Sharma à la tête de la division gaming. « Microsoft concentre ses efforts sur l'IA - mettre à ce poste quelqu'un passionné de jeux vidéo et la création serait en conflit direct avec cette vision ». Il poursuit d'ailleurs en félicitant Phil Spencer pour le travail accompli. Selon lui, Spencer « était afféré à gérer la bête pour continuer à prendre les bonnes décisions concernant les jeux, jusqu'à ce que ça ne l'épuise ».

Blackley se montre évidemment un peu alarmiste. Mais il est difficile de ne pas donner du crédit à certains de ses propos. Même si la nouvelle directrice de Xbox assure que les jeux « continueront à être créés par des humains », le groupe se concentre sur l'IA. Et il se peut que cette réalité soit difficilement conciliable avec celle que les joueurs attendent.

