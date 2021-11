Une sorte de secret défense entoure en permanence tout ce qui touche à l’industrie du jeu vidéo. Il n’est d’ailleurs pas rare que certains des acteurs de cette dernière soient les premiers à le regretter. Mais il n’empêche que les enjeux financiers sont tels que les studios, éditeurs et autres constructeurs traitent le moindre projet avec un niveau de confidentialité extrême. Et comme cette confidentialité ne suffit pas toujours, le mensonge est un outil fréquemment employé.

Microsoft vient d’avouer publiquement avoir menti à la presse lors de la création de la première Xbox. À l’instar de sa tentative ratée de rachat de Nintendo, cette révélation a été faite sur le musée virtuel Xbox. Pour rappel, Microsoft a créé un site sur lequel il revient sur les 20 premières années de Xbox. Et ce dernier recèle d’anecdotes offertes par les acteurs qui ont fait l’histoire de la marque.

L’anecdote dont il est question ici concerne donc la création de la première Xbox. Et plus particulièrement du moment où la presse a eu connaissance du projet avant son annonce officielle. Le musée virtuel explique que c’est Next Gen Magazine qui a eu vent en premier d’une certaine "Xbox" en développement chez Microsoft. Et lorsqu’un journaliste du magazine a appelé Microsoft pour obtenir une citation à ce sujet, il est tombé sur David Hufford.

Pinocchio, le modèle de toute une industrie

Désormais un des grands patrons de la communication chez Microsoft, il était alors responsable de la communication de la branche hardware de Microsoft. Il raconte sa réaction après cet appel (propos relayés par le site Pure Xbox) :

J’ai raccroché le téléphone et suis descendu en vitesse rejoindre l’équipe en charge de l’ingénierie pour leur dire "oh mon dieu les gars, je crois qu’ils nous ont démasqués."

Seamus Blackley, celui qui est considéré comme le "père de la Xbox," comment également la situation. Il explique qu’il a lui aussi reçu plusieurs appels de journalistes à cette époque. Et que pour tenter d’empêcher que l’information ne fasse trop de bruit, il a ouvertement menti aux journalistes. Il se souvient de ses réponses :

"Non mec. Je ne sais pas de quoi tu parles. C’est quoi Xbox ?" "Mais de quoi tu parles ? Je suis le program manager en charge des graphismes de divertissement pour Windows. Je travaille sur des interfaces de programmation pour des cartes vidéo 3-D FX destinées à Windows." Je lui mentais purement et simplement.

Microsoft avec sa Xbox, un exemple parmi tant d’autres

Seamus Blackley s’amuse par ailleurs du fait qu’il était dans un entrepôt "en train de souder les kits de développement Xbox" lorsqu’il a répondu à un de ces appels.

Le mensonge éhonté ne pose donc pas de problème lorsqu’il faut préserver un secret. Et cela s’applique à toute l’industrie du jeu vidéo. Cette anecdote rappelle qu’il est essentiel de ne pas prendre pour argent comptant les démentis officiels d’éditeurs et autres constructeurs.

Pour terminer, les membres de l’équipe Xbox expliquent qu’ils n’ont jamais trouvé qui avait fait fuiter la Xbox. Mais qu’ils avaient des « suspicions » au sujet des coupables…

Que vous inspire cette anecdote concernant la création de la première Xbox ? Avez-vous tendance à croire les démentis des éditeurs/constructeurs/studios ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.