Même si les grosses annonces devraient bien être réservées au chaud pour un showcase Xbox, qui sera hors de l'E3 2023, Microsoft a quelques munitions à tirer avant cela.

Des annonces Xbox arrivent prochainement

Phil Spencer, patron de la branche vidéoludique de Microsoft, s'est récemment exprimé sur un tas de sujets sur la chaîne YouTube Xbox On. Il a notamment réaffirmé les plans pour Call of Duty si le rachat d'Activision Blizzard est approuvé par les autorités de régulation, et ce que l'on pouvait attendre du constructeur dans les prochains mois.

Préparez-vous à des annonces de « type GoldenEye 007 HD » avant le mois de juin, la période de l'E3 2023 et du Summer Game Fest 2023.

En ce moment, nous consacrons beaucoup d'énergie au showcase de juin, mais des nouvelles arrivent. Des nouvelles comme, vous savez, des annonces dans la lignée de celle de GoldenEye. Il y aura des jeux disponibles dans différents services. Évidemment, le catalogue de jeux Xbox Game Pass continue de croître, mais la majorité des efforts fournis en tant qu'équipe sont à destination du showcase. Phil Spencer via Xbox On (et VGC).

Est-ce que ce sera des petits jeux ? Disponibles immédiatement ou très bientôt après ces annonces surprises ? On le saura vraisemblablement quand ça tombera.

Crédits : Xbox On.

Un nouveau point sur les sorties 2023 de Microsoft

En attendant ces annonces et peut-être des nouvelles d'exclus telles qu'Hellblade 2 au showcase de juin, Phil Spencer a rappelé le line-up Xbox de 2023.