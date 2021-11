D’un point de vue purement logistique, le jeu via le cloud propose de nombreux avantages. En effet, pas besoin de posséder une console dernier cri ou un PC surpuissant pour jouer aux titres les plus récents. Un appareil connecté compatible et une bonne connexion à Internet suffisent. La technologie du cloud gaming étant récente, des améliorations sont toujours possibles. Et Microsoft vient de le prouver.

Microsoft vient de diffuser une nouvelle fonctionnalité améliorant les graphismes d’un jeu tournant via le Xbox Cloud Gaming. Et plus particulièrement les graphismes des jeux affichés via le navigateur Edge de Microsoft. Cette nouvelle fonctionnalité s’intitule "Clarity Boost" et peut être activée de manière optionnelle par le joueur.

D’après Xbox, il est ici question d’améliorations en matière de scaling. Et ce ne sont pas des améliorations gérées côté serveurs par Microsoft. En effet, la firme de Phil Spencer précise que ces améliorations sont gérées du côté du client. Autrement dit par le navigateur Edge.

Des graphismes à la pointe grâce au cloud de Xbox ?

Et comme le montre l’image d’illustration réalisée grâce à Gears Tactics fournie par Microsoft, le "Clarity Boost" améliore la clarté et la netteté des graphismes. Malheureusement pour les utilisateurs du Xbox Cloud Gaming via Edge, cette amélioration des graphismes n’est pour l’instant pas proposée à tous.

À l’heure actuelle, seuls les utilisateurs de la version Canary de Edge peuvent en profiter. À l’instar du programme Insider sur consoles Xbox, la version Canary permet de tester les nouvelles fonctionnalités du navigateur. Et comme toujours avec les essais de ce genre, ce n’est qu’une question de temps avant que tout le monde en profite.

Une expérience new-gen de plus en plus accessible

D’après Xbox, le "Clarity Boost" devrait être proposé à l’ensemble des utilisateurs de Microsoft Edge d’ici 2022. L’attente ne devrait donc pas être longue. Pour rappel, Microsoft a lancé le Xbox Cloud Gaming sur consoles plus tôt ce mois-ci (chez les abonnés Xbox Game Pass Ultimate).

Ce système permet de jouer de manière instantanée à des jeux tournant sur des serveurs à distance. Grâce au Xbox Cloud Gaming, les utilisateurs de Xbox One peuvent jouer sur leur machine à certains titres nouvelle génération. L’intégralité du catalogue Xbox n’est pour l’instant pas jouable via le cloud. Microsoft promet cependant d’ajouter régulièrement de nouveaux jeux.

Que pensez-vous de ce que propose Xbox en matière de Cloud Gaming ? Cette amélioration des graphismes pourrait-elle vous donner envie d’essayer ce système ? Avez-vous déjà essayé le Xbox Cloud Gaming ? Si oui, quelle est votre opinion à son sujet ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.