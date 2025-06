« Ceci est une Xbox ». Depuis quelques mois, le nouveau crédo de Microsoft est absolument partout. Pourtant, au vu de la situation des Xbox Series ces dernières années, d’aucuns commençaient à craindre que la firme de Redmond ne délaisse peu à peu le marché du hardware pour ne devenir qu’un simple éditeur tiers. Mais c’est finalement loin d’être le cas. C’est même plutôt tout l’inverse, puisque le constructeur n’a jamais autant multiplié les annonces de hardwares que ces dernières semaines.

Xbox annonce un Meta Quest 3S en édition limitée

Pour preuve, après avoir levé le voile sur sa collaboration avec ASUS pour les ROG Xbox Ally, puis avec AMD pour façonner l’avenir de sa next-gen, l’heure est maintenant venue pour Microsoft d'officialiser son partenariat avec Meta pour… un casque de réalité virtuelle. Oui, comme le révélaient des fuites survenues il y a deux jours, le constructeur américain fait bel et bien ses premiers pas sur le marché de la VR avec le Meta Quest 3S Xbox Edition, une édition limitée destinée à étendre les services du Cloud Gaming (Beta) au Meta Quest.

« Au cours des dernières années, Xbox a étendu l’expérience du Cloud Gaming a davantage d’endroits et de joueurs. Depuis l’annonce de l’application Xbox sur Quest, notre but a été de permettre à plus de gens de jouer à leurs jeux favoris où ils le souhaitent, et quand ils le souhaitent. Aujourd’hui, avec le Meta Quest 3S Xbox Edition, nous donnons vie à cette vision avec un nouveau design qui célèbre l’esthétique emblématique de la console » se félicite alors la compagnie à l’occasion de cette annonce.

Proposé au tarif de 399$, le casque ne semble toutefois être disponible que sur les marchés américains et britanniques pour le moment, où il est vendu en bundle avec les contenus suivants :

Casque Meta Quest 3S de 128 Go, coloris Noir Carbone et Vert Vélocité

Contrôleurs Touch Plus assortis et une manette Xbox sans fil en édition limitée

Strap Meta Quest Elite

3 mois de Meta Horizon+

3 mois de Game Pass Ultimate

Une bibliothèque de jeux bien remplie

Côté expérience, Microsoft annonce alors que les joueurs pourront accéder à des centaines de jeux via le Cloud Gaming, y compris parmi les sorties récentes avec South of Midnight, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ou encore Avowed. Sans compter tous ceux inclus dans le Game Pass Ultimate, qui permettra d’accéder aux fonctionnalités streaming en plus de prendre en charge le Xbox Play Anywhere. Reste maintenant à savoir si nous, en bons français, aurons également droit à ce Meta Quest 3S Xbox Edition proposé en « quantités extrêmement limités » un jour ou l’autre.

