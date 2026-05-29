La nouvelle patronne de XBOX a récemment déclaré dans un mémo en interne partagé ensuite sur la Toile que la marque au X doit se préparer à des décisions difficiles pour son avenir.

Depuis sa prise de poste à la direction de XBOX, Asha Sharma semble vouloir secouer les choses pour tâcher de remettre la branche gaming de Microsoft sur le devant de la scène. Ses mesures les plus récentes ont notamment consisté à renommer la marque en mettant tout en majuscules, mais aussi un changement plus significatif : une baisse de prix de certains abonnements du Game Pass, pour le rendre à nouveau attractif. D'après un mémo qu'elle a envoyé à ses équipes, il faut se préparer à d'autres décisions fortes pour l'avenir, dont certaines a priori peu réjouissantes.

Une nouvelle direction pour XBOX qui ne prend pas de gants

Avant son changement de direction, les hautes instances de XBOX avaient tendance à minimiser la situation pas vraiment reluisante du groupe, voire cachait certaines vérités, pour finalement licencier et fermer des studios à tour de bras du jour au lendemain. Asha Sharma, la nouvelle patronne de la branche gaming de Microsoft, semble prête à chambouler tout cela, en créant à nouveau une marque forte, redorer le blason de ses exclusivités, mais d'un autre côté avertit ses équipes qu'un tel objectif risque d'induire des moments difficiles.

« Nous construisons une marque XBOX plus forte. Cela implique de faire des choix difficiles concernant nos créations, nos investissements et le type d'entreprise que nous devons devenir. C'est en partie ce que vous commencez à constater avec le passage en lettres capitales du nom du groupe. Cela reflète une volonté d'être attentifs à la manière dont nous nous présentons aux joueurs qui tiennent le plus à cette marque », a t-elle déclaré dans un mémo interne partagé ensuite par The Verge.

Parmi les choix difficiles qu'évoque Asha Sharma pour l'avenir de XBOX, il faut probablement et malheureusement se préparer à de possibles nouvelles vagues de licenciement et annulations de projets en cours jugés peu porteurs. Il se pourrait également que le Game Pass connaisse des changements au niveau de son contenu ou d'une disponibilité plus tardive des gros jeux first-party. Le développement du Projet Helix ne devrait pas être impacté, mais son prix risque d'en refroidir plus d'un, si la situation vis-à-vis des composants ne s'améliore pas rapidement. Le Showcase à venir ce 7 juin sera en tout cas déterminant pour voir si la nouvelle direction de XBOX peut séduire son public.

Asha Sharma, nouvelle PDG de XBOX.

Source : The Verge