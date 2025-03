Microsoft s'est associé à une société française pour la production d'une nouvelle manette compatible Xbox Series X|S, One et PC qui veut être une révolution.

Quand vous achetez une console, comme une PS5, une Xbox Series ou une Nintendo Switch, elle est livrée avec une manette classique. Mais il est aussi possible d'acquérir une manette conçue par une société tierce. Généralement, cela permet d'obtenir des options supplémentaires si vous êtes prêts à y mettre le prix. Les références sont très nombreuses chez Scuff, Razer, Asus, Thrustmaster ou encore Nacon. Des nouveautés sont régulièrement mises sur le marché pour contenter les différents profils.

Une nouvelle manette Xbox Series, One et PC pour avril 2025

La société française Nacon, filiale de BigBen Interactive, édite des titres comme RoboCop Rogue City, mais elle est surtout connue pour sa gamme d'accessoires gaming sur consoles et PC. Au cours de la dernière présentation de jeux Nacon Connect, l'entreprise a lancé les précommandes d'une manette encore jamais vue qui se veut révolutionnaire, et qui vise un public de joueurs exigeants ou professionnels.

La famille de manettes « Revolution » va encore s'agrandir dès le 30 avril 2025. Après la Nacon Revolution 5 Pro, un périphérique premium PS5, la société va tenter de faire bouger les lignes avec la Nacon Revolution X Unlimited pour Xbox Series X|S, Xbox One et PC. « Cette nouvelle manette sans fil sous licence officielle Xbox est particulièrement optimisée pour les jeux de tir sur PC et la console de Microsoft, offrant une précision exceptionnelle, une réactivité sans faille et un confort inégalé » promet Nacon.

Pour faire honneur à son nom, cette manette Xbox Series X|S, Xbox One et PC embarquera des gâchettes à réactivité instantanée, ainsi que des micro-switch Omron sur les boutons afin d'offrir un temps de réponse encore meilleur. De plus, grâce à la technologie Hall Effect, qui équipera les Joy-Con de la Nintendo Switch 2, vous ne serez plus confrontés au drift des joysticks. Mais là où Nacon veut faire la différence, c'est sur l'imposant écran LCD au centre de la manette. Cet affichage vous permettra de basculer d'accéder rapidement à des paramètres audio et de gameplay. C'est là que vous pourrez par exemple activer un mode « Pro Shooter ».

Caractéristiques complètes de la manette Nacon Revolution X Unlimited

3 modes de connexion : radiofréquence, filaire et/ou Bluetooth

Batterie rechargeable avec une autonomie minimum estimée à 10 heures

Technologie Hall Effect dans les joysticks et gâchettes pour éviter le drift

Écran LCD intégré pour une programmation intuitive et un mixage audio en temps réel

Bloqueurs de gâchettes, croix directionnelle et boutons équipés de micro-switch Omron

6 touches de raccourcis programmables

Personnalisation ergonomique : six poids additionnels, six têtes de joysticks, deux anneaux de joysticks et deux croix directionnelles inclus

Un mode PC et Shooter avec des fonctionnalités exclusives

Compatible Xbox Series X|S, Xbox One et PC

Prix : 199,99€

Date de sortie : 30 avril 2025

Source : Nacon.