C'est déjà officiel après plusieurs rapports récents en ce sens : Xbox procède à une nouvelle vague de licenciements, d'énormes changements, et un autre studio réputé serait en danger.

Pas plus tard que ce matin, divers rapports faisaient état d'un nouvel épisode du sanglant « Reset » initié par Xbox en juillet dernier. Il était alors question d'une nouvelle vague de licenciements, notamment au sein de Blizzard et d'Halo Studios. Via un mémo interne de Matt Booty, directeur du contenu au sein du groupe, ensuite partagé sur Xbox Wire, on apprend finalement le départ de 268 employés, d'une fusion entre Halo Studios et Activision, mais aussi la potentielle fermeture prochaine et regrettable de Ninja Theory (Hellblade), entre autres nouvelles peu réjouissantes et grands bouleversements.

Xbox licencice 268 employés supplémentaires

Dans un mémo intitulé sans équivoque « La suite de notre Reset », Matt Booty, directeur des contenus chez Xbox, a pris la suite d'Asha Sharma, PDG de la branche gaming de Microsoft, pour annoncer le second épisode de cette douloureuse restructuration au sein du groupe. Après le départ de 1 600 employés et la volonté de se séparer de plusieurs studios en juillet dernier, on parle cette fois du licenciement de 268 personnes de plus.

« Nous supprimons 268 postes au sein de Halo Studios, d'autres studios internes ainsi que des équipes de direction et des fonctions centrales de Xbox Games Studios. Les mesures prises depuis le mois de juillet, y compris les cessions de studios, nous permettent d'avoir accompli environ les trois quarts du plan de restructuration annoncé précédemment », a déclaré Matt Booty. Il faut donc probablement encore se préparer à d'autres annonces de licenciements au sein de Xbox dans un avenir plus ou moins proche.

Des restructurations majeures, notamment pour les licences Halo, Fallout et Forza

En parlant d'Halo Studios et de restructuration, le mémo du directeur des contenus chez Xbox nous apprend justement que la structure visant à remplacer 343 Industries et relancer la franchise historique connaît une nouvelle mutation, puisqu'elle fait maintenant partie d'Activision Blizzard. « Activision développera également le prochain titre Halo, sous la direction d'une nouvelle équipe spécialement créée à cet effet et distincte des développements et projets en cours pour Call of Duty. Une petite équipe de Halo Studios continuera de soutenir la communauté Halo ainsi que les jeux déjà disponibles sur le marché », a ajouté Matt Booty.

Activision semble d'ailleurs être au cœur des dernières restructurations majeures au sein de Xbox, puisque, en plus de la franchise Halo, le géant américain devrait également récupérer dans l'exercice d'autres structures fortes de la branche gaming de Microsoft comme World's Edge (Age of Empires) et Sea of Thieves.

Enfin, nous apprenons par l'entremise du mémo de Matt Booty que Forza, sa licence automobile phare, fait également l'objet d'une profonde restructuration, puisque se trouve désormais consolidé dans une seule et même entité, un peu à l'image d'Halo Studios (et avec les résultats que l'on connaît désormais...). À ce titre, Playground Games et Turn 10 vont donc fusionner en cette nouvelle entité unique qui va à l'avenir s'occuper de Forza Horizon, mais aussi de Fable. Dans la même veine, on apprend que Bethesda va prendre le contrôle d'Obsidian afin de travailler sur le fameux prochain jeu Fallout en développement au sein du studio derrière The Outer Worlds et Grounded.

© Xbox

Une potentielle fermeture de Ninja Theory à défaut de pouvoir le vendre

L'autre mauvaise nouvelle majeure qu'on apprend via ce nouveau message du directeur des contenus Xbox aux équipes, c'est la potentielle fermeture prochaine de Ninja Theory, le studio qui avait pourtant annoncé Hellblade 3 lors du dernier showcase estival de la branche gaming de Microsoft. Pour rappel, Xbox envisageait dans le cadre de son Reset en juillet dernier de se séparer des studios Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory et Undead Labs (State of Decay 3).

Si Compulsion Games et Double Fine ont retrouvé leur indépendance vis-à-vis de Xbox dans des conditions plus ou moins amiables, les cas d'Undead Labs et Ninja Theory étaient encore incertains. Hélas, la fin semble donc approcher pour Ninja Theory. « Malheureusement, deux accords distincts concernant Ninja Theory ont échoué. Nous essayons cependant d'explorer d'autres pistes », a déclaré Matt Booty, tandis qu'un accord relatif à Undead Labs aurait « transitionné avec succès sur des termes similaires » à ceux de Compulsion Games et Double Fine, donc vers un plausible retour à l'indépendance.

© Ninja Theory / Xbox Games Studio

Source : Xbox Wire