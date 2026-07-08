On avait beau y être préparés, il y a tout de même des nouvelles qui sont difficiles à avaler. Comme annoncé par Asha Sharma il y a maintenant plusieurs semaines, Xbox a officiellement lancé son fameux gros « reset », qui vise à opérer la plus grande restructuration jamais réalisée dans l’histoire de la compagnie. Résultat : en plus de se séparer de quatre de ses studios, ce sont plus de 1 600 licenciements qui sont en train d’avoir lieu en ce moment même, ce qui a forcément de lourdes conséquences. En l’occurrence ici, sur Obsidian Entertainment… et sur Fallout.

Un nouveau Fallout serait bien en développement chez Obsidian

Car ce dernier a beau avoir été l’un des studios les plus prolifiques de Xbox ces dernières années, en témoignent les sorties successives de Grounded et sa suite, Pentiment, Avowed ou encore The Outer Worlds 2, cela ne l’empêche malheureusement pas d’être lui aussi touché par la triste situation en cours chez l’éditeur. Ainsi, comme nous l’apprend Bloomberg, ce serait aujourd’hui près d’un quart des effectifs d’Obsidian (52 développeurs) qui auraient été licenciés, tout du moins selon certaines sources internes qui ont souhaité conserver leur anonymat.

Les révélations ne s’arrêtent toutefois pas là, puisque Xbox aurait également pris la décision de faire annuler plusieurs projets en cours de développement au sein du studio, parmi lesquels notamment la suite d’Avowed. À la place, conformément à ce qu’avait annoncé Jordan Middler de Video Games Chronicle la semaine dernière, Obsidian aurait alors été missionné par la firme de Redmond de développer un nouveau jeu Fallout dirigé par Josh Sawyer. S’agit-il d’une suite à Fallout New Vegas, qu’il avait justement dirigé en 2010 ? Rien ne permet de le confirmer pour le moment.

D’autant plus que, comme le précise Jason Schreier dans son papier, « la stratégie qui se dessine est encore en pleine évolution ». De fait, toujours selon ses sources, certaines choses « pourraient encore changer » à l’avenir. Notons que Xbox a refusé tout commentaire sur ces informations, qui collent néanmoins toutefois à ce qui se dit depuis plusieurs jours maintenant, à savoir que la compagnie aimerait désormais mettre l’accent sur des franchises comme Fallout, The Elder Scrolls, DOOM, Quake et Wolfenstein en accélérant leur rythme de sortie.

Une bonne nouvelle dans un contexte particulièrement tragique

Et au vu du succès de Fallout New Vegas auprès des fans de la franchise de Bethesda, autant dire que cette nouvelle risque d’être accueillie avec une certaine joie au sein de la communauté. Une joie qui restera toutefois teintée d’amertume, dans le sens où elle s’inscrit dans un contexte particulièrement tragique pour le studio comme pour Xbox. Bien sûr, précisons quand même que même si la réputation de Schreier n’est plus à faire depuis longtemps, rien de tout cela n’est officiel pour l’instant. Ni Xbox, ni Obsidian ne s’étant exprimés directement à ce sujet.

En attendant que cela ne se produise, on garde donc les pincettes de rigueur, et on évite de s’emballer outre mesure quant à l’idée que le studio pourrait enfin offrir aux fans de Fallout une suite très attendue à Fallout New Vegas. Même si, il faut le dire, tout semble pointer dans cette direction depuis un certain moment. Car outre les nombreuses références à cet opus réalisées dans la deuxième saison de la série d’Amazon, cela fait aussi un bon moment que des rumeurs évoquent l’arrivée d’un potentiel remaster pour cet opus.

Source : Bloomberg